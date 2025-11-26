Tell Me Softly On OTT: ओटीटी पर दिखेगा अनोखा लव ट्रायंगल, कब और कहां स्ट्रीम होगी रोमांटिक फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की लेटेस्ट रिलीज का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। जिनमें हिंदी, साउथ और अंग्रेजी सिनेमा की फिल्मों और वेब सीरीज शामिल रहती हैं। इसी आधार पर आज हम आपको हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी टेल मी सॉफ्टली (Tell Me Softly) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी ओटीटी रिलीज का एलान हाल ही में मेकर्स की तरफ से किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑनलाइन टेल मी सॉफ्टली को कब और किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया जाएगा। साथ ही इस फिल्म में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। कब और कहां स्ट्रीम होगी टेल मी सॉफ्टली टेल मी सॉफ्टली के बारे में गौर किया जाए तो ये एक स्पैनिश फिल्म है, जिसका जॉनर रोमांटिक ड्रामा है। टेल मी सॉफ्टली मशहूर विदेशी लेखक मर्सिडीज रॉन की लोकप्रिय बुक सीरीज टेल मी ट्राइलॉजी के पहले भाग पर आधारित है, जिसमें लव ट्रायंगल की कहानी को दिखाया गया है।

टेल मी सॉफ्टली को अमेजन प्राइम वीडियो पर अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलायलम और हिंदी भाषा में रिलीज किया जाएगा। ऐसे में इन भारतीय भाषाओं में इस स्पैनिश रोमांटिक ड्रामा का लुत्फ आसानी से उठाया जा सकेगा। बता दें कि टेल मी सॉफ्टली में फर्नांडो लिंडेज (Thiago), डिएगो विडाल्स (Taylor) और एलिसा फाल्को (Kami) जैसे अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।