    Single Papa OTT Release: छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कुणाल खेमू की नई वेब सीरीज, कब और कहां होगी स्ट्रीम?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:50 PM (IST)

    Single Papa On OTT: अब तक अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाला अभिनेता कुणाल खेमू नई वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम सिंगल पापा है। इस सीरीज की ओटीटी रिलीज के एलान बुधवार को मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। 

    कब रिलीज होगी वेब सीरीज सिंगल पापा (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Single Papa OTT Release Date: मडगांव एक्सप्रेस में निर्देशन के फील्ड में नई शुरुआत करने वाले अभिनेता कुणाल खेमू को भला कौन नहीं जानता। अब एक एक्टर के साथ-साथ कुणाल डायरेक्टर भी बन गए और लगाातर मूवीज-सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक अपकमिंग वेब सीरीज सिंगल पापा में एक्टर और निर्देशक की दोहरी भूमिका निभाई है। 

    सिंगल पापा सीरीज की ओटीटी रिलीज का एलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये वेब सीरीज कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी।

    कब और कहां आएगी सिंगल पापा

    लंबे समय से अभिनेता कुणाल खेमू एक वेब सीरीज पर काम रहा था, जिसके टाइटल का राज अब सिंगल पापा के तौर पर खुल गया है। एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी सीरीज है, जिसकी रिलीज की घोषणा बुधवार को की गई है। इस आधार पर कुणाल की सिंगल पापा वेब सीरीज को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। 12 दिसंबर 2025 को ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। 

    नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस सिंगल पापा के फर्स्ट लुक पोस्टर के जरिए कास्ट भी रिवील की है। इसके साथ कैप्शन में लिखा है- छोटा पैकेट और बहुत बड़ा धमाका। गहलोत परिवार की कलेश में आपका स्वागत है। 12 दिसंबर को सिंगल पापा को नेटफ्लिक्स पर देखना न भूले। इस तरह से सिंगल पापा की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है। 

    इसके अलावा गौर किया जाए सिंगल पापा की फुल कास्ट की तरफ कुणाल खेमू के अलावा इस लेटेस्ट वेब सीरीज में एक्ट्रेस प्रजक्ता कोहली, मनोज पहवा और नेहा धूपिया जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 

    क्या होगी सिंगल पापा की कहानी?

    कुणाल खेमू स्टारर वेब सीरीज सिंगल पापा के टाइटल से ही ये रिवील होता है कि इस सीरीज कहानी एक ऐसे पिता की इर्द-गिर्द घूमती है, जो बगैर मां के बच्चे का पालन पोषण करता है। अपने बच्चे की परवरिश करने में उस पिता को जीवन की किन-किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, वह सिंगल पापा में दर्शाया जाएगा। इस सीरीज की स्टोरी कॉमेडी और इमोशनल धारा के मिश्रण पर बुनी गई है।

