Single Papa OTT Release: छोटा पैकेट और बड़ा धमाका कुणाल खेमू की नई वेब सीरीज, कब और कहां होगी स्ट्रीम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Single Papa OTT Release Date: मडगांव एक्सप्रेस में निर्देशन के फील्ड में नई शुरुआत करने वाले अभिनेता कुणाल खेमू को भला कौन नहीं जानता। अब एक एक्टर के साथ-साथ कुणाल डायरेक्टर भी बन गए और लगाातर मूवीज-सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक अपकमिंग वेब सीरीज सिंगल पापा में एक्टर और निर्देशक की दोहरी भूमिका निभाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंगल पापा सीरीज की ओटीटी रिलीज का एलान मेकर्स की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि ये वेब सीरीज कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम की जाएगी। कब और कहां आएगी सिंगल पापा लंबे समय से अभिनेता कुणाल खेमू एक वेब सीरीज पर काम रहा था, जिसके टाइटल का राज अब सिंगल पापा के तौर पर खुल गया है। एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी सीरीज है, जिसकी रिलीज की घोषणा बुधवार को की गई है। इस आधार पर कुणाल की सिंगल पापा वेब सीरीज को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। 12 दिसंबर 2025 को ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।