Netflix पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 निकली बॉलीवुड की ये फिल्म, 170 करोड़ की कमाई से किया था सरप्राइज
Netflix New Release: हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक बॉलीवुड फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसने 170 करोड़ की कमाई कर धमाल मचाया था। अब ये मूवी ओटीटी पर भी कमाल करते हुए ट्रेंडिंग में नंबर-1 बन गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नेटफ्लिक्स डिजिटल दुनिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस पर हर हफ्ते एक से बढ़कर एक थ्रिलर को रिलीज किया जाता है। साउथ और हिंदी सिनेमा की तरफ से नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हर वीक नई-नई फिल्में और वेब सीरीज को रिलीज किया जाता है। इस कड़ी में हाल ही में ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक हिंदी फिल्म को रिलीज किया गया है, जिसने अपनी शानदार कहानी से हर किसी को प्रभावित किया है।
इसी वजह से अब ये बॉलीवुड फिल्म नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग में नंबर-1 की पोजिशन पर बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी पिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है।
नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है ये मूवी
बीते 14 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर कई सारी फिल्में और वेब सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। इनमें एक बॉलीवुड फिल्म भी मौजूद रही, जिसे बीते सिंतबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। ओटीटी पर आते ही ये फिल्म अब मस्ट वॉच बन गई है और घर बैठे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। गौर किया जाए नेटफ्लिक्स की इस मूवी की कहानी की तरफ तो इसमें एक गंभीर मुद्दे को दर्शाया गया है।
यह भी पढ़ें- 2 घंटे 16 मिनट की फिल्म ने OTT पर डाला डेरा, IMDb रेटिंग में भी निकली टॉपर
हालांकि, बीच-बीच में ये मूवी आपको ठहाके लगाने पर भी मजबूर करेगी। देश मे किसानों के शोषण की स्टोरी इस मूवी में पेश की गई है, जिसके लिए कोर्ट रूम में दो वकीलों के बीच तनातनी देखने को मिलती है। एक किसानों के पक्ष में रहता है और दूसरा एक मशहूर बिजनेसमैन का समर्थन करता है। लेकिन अंत में कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि दोनों वकील उसी बिजनेसमैन के खिलाफ हो जाते हैं।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहां बात सुपरस्टार अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 (Jolly LLB 3) की जा रही है। हाल ही में इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन रिलीज किया गया है, जो ऑडियंस का एंटरटेन कर रही है।
कमाई में अव्वल निकली थी जॉली एलएलबी 3
फिल्म जॉली एलएलबी 3 ने कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया था। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 113 करोड़ और वर्ल्डवाइड 170 करोड़ के करीब कलेक्शन किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।