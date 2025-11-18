Language
    2 घंटे 16 मिनट की फिल्म ने OTT पर डाला डेरा, IMDb रेटिंग में भी निकली टॉपर

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:02 AM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ लेटेस्ट रिलीज होता रहता है। हाल ही में ओटीटी पर एक ऐसी मूवी को रिलीज किया गया है, जो अपनी शानदार कहानी से आपका दिल जीत लेगी। आईएमडीबी की तरफ से भी इस मूवी को पॉजिटिव रेटिंग हासिल हुई है। 

    ओटीटी पर कमाल कर रही है ये मूवी (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म लेटेस्ट रिलीज का फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। खासतौर पर अगर वह मूवी या वेब सीरीज साउथ सिनेमा से नाता रखती हो। क्योंकि हिंदी वर्जन में साउथ फिल्मों को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही बड़ी आसानी से देख सकते हैं। 

    हाल ही में ओटीटी पर एक तमिल भाषा की एक बेहतरीन एंटरटेनर को रिलीज किया गया है, जिसकी शानदार कहानी आपके दिल को आसानी से छू जाएगी। आलम ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पर इस मूवी का ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है, उस पर ये फिलहाल ट्रेंडिंग में टॉप-5 में बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    2 घंटे 16 मिनट की फिल्म ने ओटीटी पर जमाया कब्जा

    जिस फिल्म के बारे में इस लेख में चर्चा की जा रही है, उसे बीते 17 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। 2 घंटे 16 मिनट वाली इस मूवी की कहानी में कई ऐसे उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं, जो आपको हंसने और रोने पर मजबूर कर देंगे। फिल्म का जॉनर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें एक ऐसे लड़के की कहानी को दिखाया है, जिसे असल जिंदगी में सच्चे प्यार का मतलब नहीं पता होता है। 

    फिर उसकी एक दोस्त उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे वह नौजवान ठुकरा देता है। बाद में उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उसी लड़की से प्यार करने लगता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और उस लड़की की जिंदगी में किसी और की एंट्री हो जाती है। किस्मत का खेल ऐसा होता है कि इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक नहीं हो पाते हैं। 

    दरअसल यहां बात तमिल सिनेमा की लेटेस्ट फिल्म ड्यूड (Dude) की जा रही है। सुपरस्टार प्रदीप रंगनाथन की इस मूवी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर डेरा डाल रखा है और फिलहाल ये एक मस्ट वॉच मूवी बन गई है, जिसके चलते ट्रेंडिंग में इसका नाम नंबर-2 पर बना हुआ है। 

    आईएमडीबी रेटिंग में भी अव्वल

    प्रदीप रंगनाथन की ड्यूड सही मायनों में ओटीटी पर दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। गौर किया जाए इसकी आईएमडीबी (Imdb) रेटिंग की तरफ तो वह 6.5/10 है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ड्यूड एक बेहतरीन मूवी है। 

