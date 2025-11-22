OTT पर रिलीज के लिए तैयार Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, कब और कहां देखें वरुण-जाह्नवी की रोम-कॉम मूवी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शशांक खैतान के निर्देशन में बनी रोम-कॉम मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पिछले महीने यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का क्लैश मोस्ट अवेटेड मूवी कांतारा चैप्टर 1 से हुआ था, फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर ली थी।

थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आई फिल्म इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था। सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की अदाकारी भी दर्शकों को पसंद आई थी। अब सिनेमाघरों में एंटरटेन करने के बाद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ओटीटी पर आ रही है। यह फिल्म इसी महीने ओटीटी पर दस्तक देगी।