    OTT पर रिलीज के लिए तैयार Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari, कब और कहां देखें वरुण-जाह्नवी की रोम-कॉम मूवी?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:22 PM (IST)

    Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari On OTT: हालिया रोम-कॉम ड्रामा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म कब और किस जगह पर रिलीज होगी, यहां जानिए सारी डिटेल्स।

    Hero Image

    ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शशांक खैतान के निर्देशन में बनी रोम-कॉम मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पिछले महीने यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती व दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का क्लैश मोस्ट अवेटेड मूवी कांतारा चैप्टर 1 से हुआ था, फिर भी इसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर ली थी।

    थिएटर्स के बाद ओटीटी पर आई फिल्म

    इस फिल्म को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था। सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की अदाकारी भी दर्शकों को पसंद आई थी। अब सिनेमाघरों में एंटरटेन करने के बाद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ओटीटी पर आ रही है। यह फिल्म इसी महीने ओटीटी पर दस्तक देगी।

    ओटीटी पर कब और कहां देखें फिल्म?

    ई-टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सिनेमाघरों में रिलीज के डेढ़ महीने बाद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 27 नवंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम की जाएगी। हालांकि, अभी तक नेटफ्लिक्स या फिर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    फिल्म की कहानी सनी (वरुण धवन) और तुलसी (जाह्नवी कपूर) के इर्द-गिर्द घूमती है जिनके कपल आपस में शादी करने जा रहे हैं। उनकी शादी तोड़ने और अपना प्यार पाने के लिए दोनों कपल होने का नाटक करते हैं और फिर यहीं कहानी में नया मोड़ आता है। फिल्म में सान्या, रोहित, वरुण और जाह्नवी के अलावा मनीष पॉल और प्राजक्ता कोली भी अहम भूमिकाओं में हैं।

    बता दें कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में करीब 100 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन किया था।

