उदयपुर में US बिलिनयेर की बेटी की रॉयल वेडिंग...संगीत फंक्शन में शाहिद-जाह्नवी ने दी धांसू परफॉर्मेंस
इन दिनों राजस्थान के उदयपुर में एक रॉयल वेडिंग को लेकर चर्चा हो रही है। अमेरिकन अरबपति की बेटी की शादी में बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हुए हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से महफिल में चार-चांद लगा दिए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त देश में एक इंटरनेशनल कपल की शादी काफी सुर्खियां बटोर रही है। इस शादी में न केवल विदेश से बड़े-बड़े लोग आए हैं, बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हुए हैं। कुछ सितारों ने इंटरनेशनल कपल की संगीत पार्टी में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से महफिल में चार-चांद लगा दिया।
राजस्थान के साथ उदयपुर में अमेरिकन अरबपति कपल नेत्रा मंटेना (Netra Mantena) और वामसी गादिराजू (Vamsi Gadiraju) की रॉयल वेडिंग है। शादी के फंक्शन 21 नवंबर से शुरू हो गए हैं और पहले दिन संगीत पार्टी होस्ट की गई।
नगाड़ा गाने पर थिरके शाहिद कपूर
इस संगीत पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे समेत बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हुए। यहां तक कि कृति सेनन से लेकर शाहिद कपूर तक कई सितारों ने संगीत पार्टी में अपने डांस से चार चांद भी लगाया। अभिनेता शाहिद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह जब वी मेट का गाना नगाड़ा पर डांस कर रहे हैं।
जाह्नवी-वरुण ने भी स्टेज पर लगाई आग
जाह्नवी कपूर भी संगीत समारोह का हिस्सा रहीं और उन्होंने ट्रेडिशनल आउटफिट में परम सुंदरी के गाने परदेसिया पर थिरकीं। वरुण धवन और जैकलीन फर्नांडिस ने भी मंच पर अपने डांस से धमाल मचा दिया।
इस संगीत पार्टी को फिल्ममेकर करण जौहर ने सोफी चौधरी के साथ मिलकर होस्ट किया। सोशल मीडिया पर इस बिग फैट वेडिंग की झलकियां वायरल हो रही हैं।
नेत्रा और वामसी की शाही शादी समारोह 24 नवंबर तक चलने वाला है। प्री-वेडिंग फंक्शन में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) भी नजर आएंगे।
