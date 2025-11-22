Ranveer Singh के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने किया जमकर डांस, करोड़पति कपल की शादी में गर्लफ्रेंड संग लगाए ठुमके

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति सेनन और कई बॉलीवुड स्टार्स US अरबपति पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी के संगीत में शामिल हुए और परफॉर्म किया। इस इवेंट के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिसमें से एक में रणवीर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन को अपनी बीट्स पर डांस करवाते हुए दिख रहे हैं।

रणवीर ने जूनियर डोनाल्ड ट्रंप से करवाया डांस विजक्राफ्ट वेडिंग्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटिना स्टेज पर एक साथ डांस करते दिख रहे हैं, इससे पहले रणवीर ने मजाक में उन्हें टोका और अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने व्हाट झुमका पर डांस करवाया। बेटिना गोल्ड लहंगा-चोली में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि रणवीर ब्लैक फॉर्मल सूट में डैपर लग रहे थे। उन्होंने स्टेज पर सभी मेहमानों को सिम्बा के गाने आंख मारे पर डांस भी करवाया।