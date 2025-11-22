Ranveer Singh के साथ डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने किया जमकर डांस, करोड़पति कपल की शादी में गर्लफ्रेंड संग लगाए ठुमके
बॉलीवुड एक्टर Ranveer Singh और कई हस्तियों ने उदयपुर में US-बिलियनेयर की बेटी की शादी में परफॉर्म किया। इतना ही नहीं इस शादी में डोनाल्ट ट्रंप के बेटे भी शामिल हुए जो रणवीर सिंह के साथ डांस करते हुए नजर आए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, कृति सेनन और कई बॉलीवुड स्टार्स US अरबपति पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी के संगीत में शामिल हुए और परफॉर्म किया। इस इवेंट के कई वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं, जिसमें से एक में रणवीर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी गर्लफ्रेंड बेटिना एंडरसन को अपनी बीट्स पर डांस करवाते हुए दिख रहे हैं।
रणवीर ने जूनियर डोनाल्ड ट्रंप से करवाया डांस
विजक्राफ्ट वेडिंग्स ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटिना स्टेज पर एक साथ डांस करते दिख रहे हैं, इससे पहले रणवीर ने मजाक में उन्हें टोका और अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के गाने व्हाट झुमका पर डांस करवाया। बेटिना गोल्ड लहंगा-चोली में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि रणवीर ब्लैक फॉर्मल सूट में डैपर लग रहे थे। उन्होंने स्टेज पर सभी मेहमानों को सिम्बा के गाने आंख मारे पर डांस भी करवाया।
अपना टाइम आएगा पर किया परफॉर्म
रणवीर को गली बॉय का गाना 'अपना टाइम आएगा' गाकर मेहमानों का मनोरंजन करते हुए भी देखा गया। शादी का जश्न बहुत बड़ा और स्टार्स से भरा हुआ था, जिसे करण जौहर ने होस्ट किया था। जाह्नवी कपूर, शाहिद कपूर, वरुण धवन, कृति सनोन और जैकलीन फर्नांडीज उन सेलिब्रिटीज में से थे जिन्होंने अपनी फिल्मों के गानों पर परफॉर्म किया।
ऑरलैंडो के अरबपति पद्मजा और रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और सुपरऑर्डर के को-फाउंडर और CTO वामसी गादिराजू की शानदार शादी के लिए सेलिब्रिटी, अरबपति और इंटरनेशनल VIP उदयपुर पहुंचे। इंडियन परफॉर्मर्स के साथ-साथ जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज जैसे ग्लोबल आर्टिस्ट भी सेलिब्रेशन में शामिल हुए।
