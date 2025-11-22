Language
    इस इंटरनेशनल कपल की शादी में परफॉर्म करेंगे Hrithik Roshan, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी होंगे शामिल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:07 AM (IST)

    NRI कपल नेत्रा मंटेना और वामसी गादिराजू 21 और 22 नवंबर को राजस्थान के उदयपुर में शादी करने वाले हैं। शादी का जश्न शहर के अलग-अलग लग्जरी जगहों पर मनाया जाएगा, जिसमें द लीला पैलेस, मानेक चौक, जनाना महल और जगमंदिर आइलैंड पैलेस शामिल हैं।

    इस इंटरनेशनल कपल की शादी में परफॉर्मे करेंगे ऋतिक रोशन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है यहां 21 और 22 नवंबर को एक हाई प्रोफाइल शादी के लिए कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के अधिकारियों को सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस शादी में मेहमानों में से एक हैं। सर्कुलेट हो रहे वीडियो के मुताबिक, उन्हें पहले ही आगरा के ताजमहल में देखा जा चुका है। यह भी बताया गया है कि हिटमेकर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज और कई ग्रैमी विनिंग सिंगर जस्टिन बीबर गेस्ट परफॉर्मर्स में शामिल हैं।

    राजू मंटेना US की फार्मा कंपनी इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और CEO हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंटेना ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से क्लिनिकल फार्मेसी में डिग्री और इंडिया में JNTU (जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी) से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली है।

    ये बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

    डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, सिंगर जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर के अलावा, बॉलीवुड स्टार्स ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, नोरा फतेही, माधुरी दीक्षित और शाहिद कपूर के भी वहां आने और नेत्रा और वामसी की शादी में परफॉर्म करने की उम्मीद है।

     

    ऋतिक रोशन हाल ही में दुबई में एक इवेंट में दिखे, जहां होस्ट ने उन्हें फैंस से मिलवाते हुए कहा, "ओह, यह क्या पल है, दोस्तों! सुपरस्टार के लिए जोरदार तालियां।" इस पर ऋतिक ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'आपकी बहुत मेहरबानी है। मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, इसलिए इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू।

    ऋतिक का वर्कफ्रंट

    ऋतिक के वर्कफ्रंट की बात करें तो वे पिछली बार वॉर में नजर आए थे जिसमें उनके साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी थे। वहीं उनकी आने वाली फिल्मों में कृष 4, अल्फा और एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है।

