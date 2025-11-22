इस इंटरनेशनल कपल की शादी में परफॉर्म करेंगे Hrithik Roshan, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे भी होंगे शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है यहां 21 और 22 नवंबर को एक हाई प्रोफाइल शादी के लिए कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर के अधिकारियों को सिक्योरिटी को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस शादी में मेहमानों में से एक हैं। सर्कुलेट हो रहे वीडियो के मुताबिक, उन्हें पहले ही आगरा के ताजमहल में देखा जा चुका है। यह भी बताया गया है कि हिटमेकर और एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज और कई ग्रैमी विनिंग सिंगर जस्टिन बीबर गेस्ट परफॉर्मर्स में शामिल हैं।

राजू मंटेना US की फार्मा कंपनी इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और CEO हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मंटेना ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से क्लिनिकल फार्मेसी में डिग्री और इंडिया में JNTU (जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी) से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली है।