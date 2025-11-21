War 2 पर Hrithik Roshan ने इंटरनेशनल मंच पर दिया ऐसा बयान, सुनकर यशराज फिल्म्स को लग सकती है मिर्ची !

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म वॉर 2 (War 2) से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई। YRF की स्पाई थ्रिलर वॉर 2 साल 2019 में रिलीज हुई हिट फिल्म वॉर का सीक्वल थी। पहली फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था और कबीर की भूमिका में एक्टर छा गए थे। जब वॉर 2 की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। मगर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अब इंटरनेशनल मंच पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने वॉर 2 की असफलता पर बयान दिया है।

