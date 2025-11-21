War 2 पर Hrithik Roshan ने इंटरनेशनल मंच पर दिया ऐसा बयान, सुनकर यशराज फिल्म्स को लग सकती है मिर्ची !
बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने इंटरनेशनल मंच पर अपनी फिल्म वॉर 2 के बारे में बात की। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी जिसमें उनके साथ कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर जैसे सितारे मुख्य भूमिकाओं में थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म वॉर 2 (War 2) से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई।
YRF की स्पाई थ्रिलर वॉर 2 साल 2019 में रिलीज हुई हिट फिल्म वॉर का सीक्वल थी। पहली फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था और कबीर की भूमिका में एक्टर छा गए थे।
जब वॉर 2 की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देगी। मगर फिल्म फ्लॉप साबित हुई। अब इंटरनेशनल मंच पर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने वॉर 2 की असफलता पर बयान दिया है।
ऋतिक ने वॉर 2 को किया ट्रोल
हाल ही में ऋतिक रोशन दुबई में कोका कोला अरेना के इवेंट में शामिल हुए। जब होस्ट ने ऋतिक रोशन का वेलकम किया तो उन्होंने एक्टर के बारे में कहा, "इतने बड़े ग्लोबल आइकॉन के साथ स्टेज शेयर करना बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी बात कर रहे थे कि आपको स्क्रीन पर देखे हुए इतने साल हो गए हैं। क्या शानदार पल है। यहां सुपरस्टार के लिए जोरदार तालियां।"
ऋतिक रोशन आते हैं और मजाकिया अंदाज में अपनी फिल्म वॉर 2 को ट्रोल कर देते हैं। उन्होंने कहा, "आप बहुत अच्छे हैं। आप जानते हैं, मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, इसलिए इतना प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद।" सोशल मीडिया पर ऋतिक का ये वीडियो वायरल हो रहा है।
वॉर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई अयान मुखर्जी निर्देशित वॉर 2 कथित तौर पर 300-400 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने वर्ल्डवाइड 303 करोड़ (बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक) कमाया था। फिल्म में जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी जैसे स्टार्स अहम भूमिकाओं में थे।
