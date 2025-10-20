Language
    War 2 की असफलता के बाद अयान मुखर्जी का Dhoom 4 से कटा पत्ता? रणबीर कपूर की इस फिल्म का करेंगे निर्देशन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:01 PM (IST)

    मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी धूम 4 (Dhoom 4) का निर्देशन अयान मुखर्जी करने वाले थे। मगर अब खबर आ रही है कि अयान ने धूम 4 से किनारा कर लिया है। फिल्म में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के मुख्य भूमिका निभाने की चर्चा है।

    Hero Image

    धूम 4 से अयान मुखर्जी ने किया किनारा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेकअप सिड और ब्रह्मास्त्र का निर्देशन कर चुके अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) ने हाल ही में बॉलीवुड की वॉर एक्शन थ्रिलर वॉर 2 (War 2) डायरेक्ट की थी। फिल्म को लेकर जितना हाइप बना था, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतना कमाल नहीं दिखा पाई। अब खबर आ रही है कि अयान का धूम 4 (Dhoom 4) से पत्ता कट गया है। 

    रिपोर्ट्स के अनुसार, अयान मुखर्जी ने यशराज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी 'धूम 4' के निर्देशन से कदम पीछे हटा लिए हैं। उनके इस फैसले के पीछे की वजह हाल ही में रिलीज हुई उनकी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'वॉर 2' की बॉक्स ऑफिस पर मिली असफलता को बताया जा रहा है।

    धूम 4 से अयान मुखर्जी ने किया किनारा

    धूम 4 को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी करेंगे। मगर अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने धूम 4 से किनारा कर लिया है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, अयान का मानना है कि वॉर 2 और धूम 4 जैसी फिल्में उनके लिए नहीं बनी हैं। वह रोमांस, ड्रामा, तमाशा और स्टोरीटेलिंग के साथ कुछ और बड़ा करना चाहते हैं।

    इस वजह से अयान ने छोड़ी मूवी

    रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अयान मुखर्जी सिर्फ निर्देशन कर रहे थे। वह बस श्रीधर राघवन द्वारा कागज पर लिखी बातों पर काम कर रहे थे। स्क्रिप्ट व स्क्रीनप्ले पर उनका ज्यादा दखल नहीं था। वह सिर्फ डायरेक्शन का काम नहीं करना चाहते थे। वह एक जुनूनी फिल्म निर्माता हैं जो लिखी हुए कंटेंट से ज्यादा स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। अयान ने आदित्य चोपड़ा और रणबीर कपूर से बात की और उन्होंने अयान के फैसले में उनका साथ दिया।

    Ayan mukerji and Ranbir Kapoor

    धूम 4 में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। भले ही अयान अपने दोस्त रणबीर संग धूम 4 में काम न कर रहे हों, लेकिन वह अपनी आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की तैयारियों में जुट गए हैं।

