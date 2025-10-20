War 2 की असफलता के बाद अयान मुखर्जी का Dhoom 4 से कटा पत्ता? रणबीर कपूर की इस फिल्म का करेंगे निर्देशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेकअप सिड और ब्रह्मास्त्र का निर्देशन कर चुके अयान मुखर्जी (Ayan Mukerji) ने हाल ही में बॉलीवुड की वॉर एक्शन थ्रिलर वॉर 2 (War 2) डायरेक्ट की थी। फिल्म को लेकर जितना हाइप बना था, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतना कमाल नहीं दिखा पाई। अब खबर आ रही है कि अयान का धूम 4 (Dhoom 4) से पत्ता कट गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, अयान मुखर्जी ने यशराज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित फ्रेंचाइजी 'धूम 4' के निर्देशन से कदम पीछे हटा लिए हैं। उनके इस फैसले के पीछे की वजह हाल ही में रिलीज हुई उनकी एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'वॉर 2' की बॉक्स ऑफिस पर मिली असफलता को बताया जा रहा है।