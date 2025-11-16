Roshan Lal Nagrath: पाकिस्तान से आए भारत, लता मंगेशकर के साथ किया काम, पढ़ें ऋतिक रोशन के दादाजी की अनटोल्ड स्टोरी
बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के परिवार की विरासत संगीत और सिनेमा में गहराई से बसी हुई है, जिसकी जड़ें अब पाकिस्तान के शहरों से जुड़ी हैं। उनके दादा, रोशन लाल नागरथ, एक प्रसिद्ध सरोद वादक और संगीतकार थे। ऋतिक के पिता राकेश रोशन एक सफल निर्देशक हैं, जबकि उनके नाना, जे. ओम प्रकाश, एक फिल्म निर्माता थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे मशहूर सितारों में से एक हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके परिवार के दोनों ही पक्ष उन शहरों से हैं जो अब पाकिस्तान में हैं। रोशन परिवार की कहानी संगीत, सिनेमा और प्रतिभा से भरी हुई है। आज उनके दादा जी रोशन लाल नागरथ (Roshan Lal Nagrath) की डेथ एनिवर्सरी है इस मौके पर आइए जानते हैं क्या करते थे ऋतिक रोशन के दादाजी?
पाकिस्तान से आए मुंबई
ऋतिक के दादा, रोशन लाल नागरथ, का जन्म 1917 में पंजाब प्रांत (अब पाकिस्तान में) के गुजरांवाला में हुआ था। संगीत में जन्मजात प्रतिभा के धनी, उन्होंने महान उस्ताद अलाउद्दीन खान से प्रशिक्षण लिया और सरोद वादन में निपुणता हासिल की। 1940 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो में शामिल होने के बाद उनके संगीत करियर की शुरुआत हुई, जहां उनकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली बंगाली गायिका इरा मोइत्रा से हुई।
दोनों ने शादी कर ली और अपनी संगीत की दुनिया को मिलाया और रोशन परिवार की कलात्मक जड़ों को मजबूत किया। 1948 में मुंबई आने के बाद, रोशन लाल एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गए, जिन्होंने 1967 में अपने निधन तक भावपूर्ण धुनें दीं। इरा ने 2005 में अपने निधन तक संगीत में योगदान देना जारी रखा।
लता मंगेशकर-मोहम्मद रफी जैसे गायकों के साथ किया काम
रोशन ने फिल्म नेकी और बेदी में पहली बार बतौर म्यूजिक कंपोजर काम किया। इसके बाद उन्होंने बावरे नैन, हम लोग, मल्हार, अनहोनी, नौबहार, रागरंग, संस्कार, शीशम, आगोश, फिरदौस, गुनाह, मालकिन, माशुका, बाप बेटी, बाराती, दो रोटी, राजा बेटा, आंगन, बरसात की रात, वारंट जैसी फिल्मों में काम किया। बरसात की रात उनकी सबसे बड़ी म्यूजिक हिट थी। उन्होंने अपने करियर में मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar), आशा भोंसले, मुकेश जैसे बड़े सिंगर्स के साथ काम किया था।
6 सितंबर, 1949 को जन्मे राकेश रोशन (Rakesh Roshan) ने परिवार की रचनात्मक विरासत को आगे बढ़ाया। फिल्म सेट पर सपोर्टंग रोल निभाने और कई हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने निर्देशन में कदम रखा और खुदगर्ज, खून भरी मांग, करण अर्जुन जैसी हिट फिल्में दीं। बाद में उन्होंने 2000 में कहो ना... प्यार है से ऋतिक को लॉन्च किया।
2025 में नेटफ्लिक्स ने "द रोशन्स" (The Roshans) नामक एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज की थी जारी की। यह सीरीज संगीतकार रोशन लाल नागरथ से लेकर उनके बेटों राकेश रोशन और राजेश रोशन और अभिनेता ऋतिक रोशन तक की कलात्मक विरासत को दर्शाती है और दर्शाती है कि कैसे परिवार के रचनात्मक कार्यों ने बॉलीवुड संगीत और सिनेमा को आकार देने में मदद की।
