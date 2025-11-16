Roshan Lal Nagrath: पाकिस्तान से आए भारत, लता मंगेशकर के साथ किया काम, पढ़ें ऋतिक रोशन के दादाजी की अनटोल्ड स्टोरी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे मशहूर सितारों में से एक हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके परिवार के दोनों ही पक्ष उन शहरों से हैं जो अब पाकिस्तान में हैं। रोशन परिवार की कहानी संगीत, सिनेमा और प्रतिभा से भरी हुई है। आज उनके दादा जी रोशन लाल नागरथ (Roshan Lal Nagrath) की डेथ एनिवर्सरी है इस मौके पर आइए जानते हैं क्या करते थे ऋतिक रोशन के दादाजी?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान से आए मुंबई ऋतिक के दादा, रोशन लाल नागरथ, का जन्म 1917 में पंजाब प्रांत (अब पाकिस्तान में) के गुजरांवाला में हुआ था। संगीत में जन्मजात प्रतिभा के धनी, उन्होंने महान उस्ताद अलाउद्दीन खान से प्रशिक्षण लिया और सरोद वादन में निपुणता हासिल की। 1940 के दशक में ऑल इंडिया रेडियो में शामिल होने के बाद उनके संगीत करियर की शुरुआत हुई, जहां उनकी मुलाकात एक प्रतिभाशाली बंगाली गायिका इरा मोइत्रा से हुई।

दोनों ने शादी कर ली और अपनी संगीत की दुनिया को मिलाया और रोशन परिवार की कलात्मक जड़ों को मजबूत किया। 1948 में मुंबई आने के बाद, रोशन लाल एक प्रसिद्ध संगीतकार बन गए, जिन्होंने 1967 में अपने निधन तक भावपूर्ण धुनें दीं। इरा ने 2005 में अपने निधन तक संगीत में योगदान देना जारी रखा।

6 सितंबर, 1949 को जन्मे राकेश रोशन (Rakesh Roshan) ने परिवार की रचनात्मक विरासत को आगे बढ़ाया। फिल्म सेट पर सपोर्टंग रोल निभाने और कई हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने निर्देशन में कदम रखा और खुदगर्ज, खून भरी मांग, करण अर्जुन जैसी हिट फिल्में दीं। बाद में उन्होंने 2000 में कहो ना... प्यार है से ऋतिक को लॉन्च किया।