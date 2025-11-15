Homebound OTT Release: ऑस्कर में जाने वाली 'होमबाउंड' ओटीटी पर छाने के लिए तैयार, पढ़ें कब और कहां होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नीरज घायवान की 'होमबाउंड' को दुनिया भर से खूब सराहना और प्यार मिला और अब यह फिल्म जल्द ही डिजिटल डेब्यू के लिए तैयार है। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म 26 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ऑस्कर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री होमबाउंड अब जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

कब और कहां रिलीज होगी फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली फिल्म 'होमबाउंड' जल्द ही एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए उपलब्ध होगी। इस फिल्म को 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है। जो लोग ईशान-जाह्नवी की इस फिल्म को देखना चाहते हैं, वे नेटफ्लिक्स पर इसके प्रीमियर के समय ऐसा कर सकते हैं।

यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 21 नवंबर, 2025 को अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए तैयार है। मार्टिन स्कॉर्सेसी द्वारा निर्मित, इस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म को पहले कान्स में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। पूरी दुनिया में तारीफें बटोरने वाली यह फिल्म अब ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के लिए अवेलेबल रहेगी।

कान्स में मिला 9 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन हॉलीवुड के दिग्गज निर्देशक मार्टिन स्कॉर्सेसी इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। फिल्म में मोहम्मद शोएब अली (ईशान खट्टर) और चंदन कुमार (विशाल जेठवा) की दोस्ती को दिखाया गया है, जो बचपन के दो दोस्त हैं और पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं। हालांकि जात-पात को लेकर कई दिक्कतें उनके सामने आती हैं और इनसे वे किस तरह निपटते हैं फिल्म उसी के बारे में है। 'होमबाउंड' घायवान की दूसरी फिल्म है, जिसे 2015 में रिलीज हुई 'मसान' के बाद दुनिया भर में तारीफें मिलीं। 2025 के कान फिल्म फेस्टिवल में अपने वर्ल्ड प्रीमियर के दौरान फिल्म को नौ मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। विश्व प्रीमियर के दौरान फिल्म को नौ मिनट तक खड़े होकर तालियाँ बजाई गईं।