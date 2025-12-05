Aukaat Ke Bahar: एल्विश यादव की वेब सीरीज ने OTT पर उड़ाया गर्दा, IMDb ने दी तगड़ी रेटिंग, दर्शकों ने किया रिव्यू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एल्विश यादव की 'औकात के बाहर' अब OTT पर आ गई है। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसे OTT की दुनिया में उनका डेब्यू माना जा रहा है। सीरीज ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है वहीं IMDb (इंटरनेट मूवी डाटाबेस) ने भी फिल्म को तगड़ी रेटिंग दी है। आइए जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी सीरीज।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है सीरीज की कहानी यह सीरीज एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो एक बॉक्सिंग चैंपियन, राजवीर अहलावत (एल्विश) के सफर के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अपने पैशन को जारी रखते हुए साथियों के प्रेशर से कैसे बचता है और मुश्किल हालात में अपने करीबी लोगों की रक्षा कैसे करता है इस बारे में सीरीज है। इसका सेंट्रल आइडिया अपनी सेल्फ-एस्टीम, डिग्निटी के लिए लड़ना और उन मुश्किलों से निपटना है जो तब आती हैं जब कोई व्यक्ति अपनी लीग या जगह से बाहर महसूस करता है।

Already the web series, 'Aukaat ke Bahar', is trending at no. 1 on Amazon MX Player. #AukaatKeBaharStreamingNow pic.twitter.com/YIIhUfMqpy — Rudra (@Rudraaaa10) December 4, 2025 एक फैन ने लिखा, 'लाखों लोग नफरत करते हैं लेकिन करोड़ों लोग प्यार करते हैं'। एक ने लिखा, 'औकात के बाहर- गुड स्टोरीलाइन, सबने एक्टिंग अच्छी की है, एल्विश की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, किसी भी यूट्यूबर की अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर मैं फैन से हटकर ऑडियंस की तरह देखूं तो मैंने ये सीरीज एंजॉय की'। एक ने लिखा, 'ये सीरीज माइंड ब्लोइंग है, औकात के बाहर मस्ट वॉच'।