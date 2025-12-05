Language
    Aukaat Ke Bahar: एल्विश यादव की वेब सीरीज ने OTT पर उड़ाया गर्दा, IMDb ने दी तगड़ी रेटिंग, दर्शकों ने किया रिव्यू

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:50 PM (IST)

    Aukaat Ke Bahar Web Series: एल्विश यादव की सीरीज अब ओटीटी पर धमाल मचा रही है। वेब सीरीज के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। आइए जानते हैं इस पर ...और पढ़ें

    औकात के बाहर ओटीटी पर कर रही ट्रेंड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एल्विश यादव की 'औकात के बाहर' अब OTT पर आ गई है। यह एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, जिसे OTT की दुनिया में उनका डेब्यू माना जा रहा है। सीरीज ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है वहीं IMDb (इंटरनेट मूवी डाटाबेस) ने भी फिल्म को तगड़ी रेटिंग दी है। आइए जानते हैं दर्शकों को कैसी लगी सीरीज।

    क्या है सीरीज की कहानी

    यह सीरीज एक स्पोर्ट्स ड्रामा है जो एक बॉक्सिंग चैंपियन, राजवीर अहलावत (एल्विश) के सफर के इर्द-गिर्द घूमती है। वह अपने पैशन को जारी रखते हुए साथियों के प्रेशर से कैसे बचता है और मुश्किल हालात में अपने करीबी लोगों की रक्षा कैसे करता है इस बारे में सीरीज है। इसका सेंट्रल आइडिया अपनी सेल्फ-एस्टीम, डिग्निटी के लिए लड़ना और उन मुश्किलों से निपटना है जो तब आती हैं जब कोई व्यक्ति अपनी लीग या जगह से बाहर महसूस करता है।

    औकात के बाहर को कैसा मिल रहा रिस्पॉन्स

    एल्विश पहले से ही एक जाने-माने YouTuber थे, जिन्हें सलमान खान के होस्ट किए गए बिग बॉस OTT सीजन 2 से बहुत ज़्यादा पहचान मिली। एल्विश ने रियलिटी शो में इतिहास रच दिया, वह ट्रॉफी उठाने वाले अकेले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे। उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है और वो खुद को एल्विश आर्मी कहते हैं। अब एल्विश का यह नया प्रोजेक्ट भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

     

    एक फैन ने लिखा, 'लाखों लोग नफरत करते हैं लेकिन करोड़ों लोग प्यार करते हैं'। एक ने लिखा, 'औकात के बाहर- गुड स्टोरीलाइन, सबने एक्टिंग अच्छी की है, एल्विश की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, किसी भी यूट्यूबर की अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर मैं फैन से हटकर ऑडियंस की तरह देखूं तो मैंने ये सीरीज एंजॉय की'। एक ने लिखा, 'ये सीरीज माइंड ब्लोइंग है, औकात के बाहर मस्ट वॉच'।

     

    एक ने लिखा आप पर बहुत गर्व है भाई, अभी-अभी 1.30 AM पर औकात के बाहर खत्म किया, तुम्हारी एक्टिंग और डायरेक्शन टॉप नॉच था। YouTube से लेकर वेब सीरीज तक, हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। तुम पर बहुत गर्व है भाई।

     

    औकात के बाहर OTT पर

    एलविश यादव की औकात के बाहर उनका लेटेस्ट एक्टिंग वेंचर है। यह स्पोर्ट्स ड्रामा बुधवार, 3 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुआ और इसे आप Amazon MX Player पर स्ट्रीम कर सकते हैं। खास बात ये है कि इस सीरीज में 15 एपिसोड हैं और यह सीरीज इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। वहीं IMDb ने भी सीरीज को 10 में से 7.8 की रेटिंग दी है।

