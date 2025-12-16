Language
    Dhurandhar Collection Day 12: 'धुरंधर' के आगे निकला हॉलीवुड फिल्मों का दम, मंगलवार को कमाई से लिखा नया इतिहास

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Day 12 Collection: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक रिकॉर्ड ब ...और पढ़ें

    धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-12/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस के असली धुरंधर रणवीर सिंह हैं या फिर विक्की कौशल इस बात का निर्णय कुछ ही दिनों में हो जाएगा। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई स्पाई थ्रिलर ड्रामा फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।

    सैयारा से लेकर सालार और जेलर तक, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में पीछे छोड़ चुकी 'धुरंधर' हर दिन के कलेक्शन से फैंस को हैरान कर रही है। सोमवार के बाद 'धुरंधर' के मंगलवार का अर्ली कलेक्शन सामने आ चुका है। 12वें दिन ही इस फिल्म ने ऐसा कमाल कर दिखाया है, जो बड़ी-बड़ी मूवीज को करने में एक महीना लग गया था।

    12वें दिन 'धुरंधर' का दिखा बॉक्स ऑफिस पर जलवा

    'धुरंधर' के बाद इस महीने में 'तू मेरी मैं तेरा', 'इक्कीस', 'अवतार' और 'सितारों के सितारे' जैसी कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस के मैदान में उतरने वाली हैं। हालांकि, जिस तरह से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर दौड़ लगा रही है, उससे उनके सामने कमाई करने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। धुरंधर के 12वें दिन का अर्ली कलेक्शन जबरदस्त है, जिसे देखने के बाद अन्य मेकर्स 'धुरंधर' के होते हुए बॉक्स ऑफिस के मैदान में आने से पहले कई-कई बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे स्टोरी में देखें फिल्म के आंकड़े: 

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, धुरंधर ने मंगलवार को 8 बजे तक 19.1 करोड़ का कलेक्शन किया है। हालांकि, ये अर्ली आंकड़े हैं, जिनमें सुबह तक बदलाव होने की पूरी उम्मीद है।

    400 करोड़ के साथ इन 5 फिल्मों का निकाला दम

    महज 12 दिनों के अंदर रणवीर सिंह और सारा अर्जुन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 400,35 करोड़ की कमाई की है और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है।

    इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जिन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा उसमें जेलर (348.55 करोड़), अवेंजर्स एंडगेम- (373.05 करोड़), अवतार द वे ऑफ वॉटर (391.4 करोड़), दंगल (387.38 करोड़), सालार-द सीजफायर (406.45 करोड़) शामिल है।

