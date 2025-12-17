'सुल्तान' पर भारी पड़ गया Dhurandhar का दांव, खतरे में सनी देओल की ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Collection Record: मौजूदा समय में अगर कोई मूवी कमाई के मामले में गर्दा उड़ाए हुए है तो वह सिर्फ और सिर्फ धुरंधर है। रणवीर सिंह स्टारर इस स्पाई और एक्शन थ्रिलर मूवी ने अब तक रिलीज 12 दिन के भीतर कलेक्शन के मामले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है। दूसरे हफ्ते के वीक डे में भी ये फिल्म 30 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करती हुई आगे बढ़ रही है और हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब खबर आ रही है कि वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में धुरंधर ने सुपरस्टार सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान (Sultan) को पछाड़ दिया है। इसके बाद इस मूवी का अगला टारगेट सनी देओल की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं-

धुरंधर ने तोड़ा सुल्तान का रिकॉर्ड रिलीज के 12वें दिन धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन किया। दूसरे मंगलवार को इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है और ग्लोबली ये आंकड़ा 52 करोड़ से अधिक का रहा है। इसके साथ ही अब तक धुरंधर का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 640.56 करोड़ हो गया है। कमाई के इन आंकड़ों की जानकारी बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के आधार पर ली गई है।