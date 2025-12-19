Dhurandhar देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने किया रिव्यू, कहा- 'ये सबके लिए वॉर्निंग है'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ जहां हर जगह धुरंधर की वाहवाही हो रही है तो भला फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा कैसे पीछे रहने वाले। राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर पर जमके प्यार बरसाया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि धुरंधर की सफलता फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि उसे अब ग्रो करने की जरूरत है। क्रांतिकारी बदलाव लाई फिल्म - रामगोपाल वर्मा अपने आधिकारिक X अकाउंट पर वर्मा ने धुरंधर से फिल्म निर्माताओं के सीखने के लिए कई अनूठे किस्से बताए। उन्होंने लिखा,'मेरा मानना है कि AdityaDharFilms ने अकेले ही भारतीय सिनेमा का भविष्य बदल दिया है, चाहे वह उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत... क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है... यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। धुरंधर ने जो हासिल किया है, वह सिर्फ व्यापकता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पहले कभी नहीं देखा गया, न सिर्फ दृष्टि में, बल्कि मन में भी।"