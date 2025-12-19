Language
    Dhurandhar देखने के बाद राम गोपाल वर्मा ने किया रिव्यू, कहा- 'ये सबके लिए वॉर्निंग है'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) ने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और अक्षय खन्ना अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की जमकर तारीफ की है, इसे भारतीय सिनेमा ...और पढ़ें

    राम गोपाल वर्मा ने किया धुरंधर का रिव्यू (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक तरफ जहां हर जगह धुरंधर की वाहवाही हो रही है तो भला फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा कैसे पीछे रहने वाले। राम गोपाल वर्मा ने भी रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर पर जमके प्यार बरसाया है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि बताया।

    उन्होंने यह भी कहा कि धुरंधर की सफलता फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि उसे अब ग्रो करने की जरूरत है।

    क्रांतिकारी बदलाव लाई फिल्म - रामगोपाल वर्मा

    अपने आधिकारिक X अकाउंट पर वर्मा ने धुरंधर से फिल्म निर्माताओं के सीखने के लिए कई अनूठे किस्से बताए। उन्होंने लिखा,'मेरा मानना है कि AdityaDharFilms ने अकेले ही भारतीय सिनेमा का भविष्य बदल दिया है, चाहे वह उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत... क्योंकि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है... यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। धुरंधर ने जो हासिल किया है, वह सिर्फ व्यापकता ही नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पहले कभी नहीं देखा गया, न सिर्फ दृष्टि में, बल्कि मन में भी।"

    दर्शकों के मन को पढ़ना जानते हैं

    उन्होंने लिखा कि फिल्म में स्केल से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह विजन, जो दर्शकों के दिमाग को छूता है। आदित्य धर सीन नहीं निर्देशित करते, बल्कि किरदारों और दर्शकों के मन की स्थिति को इंजीनियर करते हैं। फिल्म ध्यान नहीं मांगती, बल्कि उसे हासिल करती है। पहले शॉट से ही ऐसा लगता है कि कुछ अपरिवर्तनीय शुरू हो गया है और दर्शक सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि घटनाओं का साथी बन जाता है।

    आदित्य धर ने बताया अपना फेवरेट डायरेक्टर

    इस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए आदित्य धर ने लिखा,"सर… अगर यह ट्वीट एक फिल्म होती, तो मैं इसे पहले दिन पहले शो में देखने जाता, आखिरी पंक्ति में खड़ा होता और पूरा बदला हुआ बाहर आता। मैं सालों पहले मुंबई एक सूटकेस, एक सपना और इस अटूट विश्वास के साथ आया था कि एक दिन मैं राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में काम करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन कहीं न कहीं, अनजाने में, मैंने आपके सिनेमा के अंदर काम किया। आपकी फिल्मों ने मुझे फिल्में बनाना नहीं सिखाया - उन्होंने मुझे जोखिम भरा सोचना सिखाया।"

    इस बीच, धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले 14 दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 460 करोड़ रुपये कमाए का कलेक्शन किया है। आदित्य द्वारा निर्देशित और लिखी गई इस फिल्म में आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, राकेश बेदी, सौम्या टंडन और अन्य कलाकार भी हैं।

