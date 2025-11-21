भांजे Neer के लिए प्रियंका और निक ने भेजा ऐसा तोहफा, क्यों Parineeti Chopra को सताने लगा डर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) अब मां बन गई हैं। आप नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के साथ शादी के दो साल बाद एक्ट्रेस ने एक बेटे को जन्म दिया है। परिणीति चोपड़ा ने 19 अक्टूबर को एक बेबी ब्वॉय को जन्म दिया था और वह और राघव पहली बार माता-पिता बने। बेबी के फर्स्ट मंथ बर्थडे पर कपल ने अपने बेबी की पहली फोटो (Parineeti Chopra Baby Photo) शेयर की और उसका नाम रिवील किया। कपल ने अपने क्यूट बेबी ब्वॉय का नाम नीर (Neer) रखा है।

निक-प्रियंका ने बेबी नीर के लि भेजा तोहफा परिणीति और राघव के बेबी होने के बाद अब मौस-मौसी बनें निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने अपने भांजे के लिए एक प्यारा सा तोहफा दिया है। जोनस परिवार की तरफ से न्यू बॉर्न बेबी नीर के लिए बेबी किट भेजा है जिसमें कपड़े, शूज और कॉम्ब के साथ-साथ एक टॉय भी है।