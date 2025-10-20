मौसी बनते ही Priyanka Chopra ने ससुराल से बहन Parineeti Chopra और जीजू राघव के लिए भेजा खास मैसेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आप नेता राघव चड्ढा (Raghav Chadha) माता-पिता बन गए हैं। छोटी दीवाली के मौके पर कपल ने अपने घर में एक बेबी ब्वॉय का स्वागत किया है। परिणीति की डिलीवरी के बाद प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने रिएक्ट किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिणीति चोपड़ा ने 19 अक्टूबर को एक बेटे को जन्म दिया। वह डिलीवरी से ठीक एक दिन पहले मुंबई से अपने ससुराल आई थीं। माता-पिता बनने के बाद कपल ने पहले पोस्ट के जरिए फैंस को यह खुशखबरी दी और अब सोशल मीडिया पर उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं।

परिणीति के मां बनने पर प्रियंका का रिएक्शन प्रियंका चोपड़ा भी मौसी बनकर बहुत खुश हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बहन और जीजू के लिए खास मैसेज शेयर किया है। उन्होंने कपल का वो पोस्ट शेयर किया है जो उन्होंने माता-पिता बनने के बाद किया था। इसी के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "परिणीति और राघव को बहुत-बहुत बधाई।"