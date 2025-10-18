डिलीवरी के लिए ससुराल पहुंची Parineeti Chopra, जल्द खुशखबरी देंगी एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस जल्द ही अपने पगले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अपनी डिलीवरी डेट से बस कुछ ही दिन पहले, परिणीति कथित तौर पर राघव के घर रहने के लिए दिल्ली रवाना हो गई हैं।

जल्द मां बनेंगी परिणीति परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 25 अगस्त, 2025 को ऑफिशियल तौर पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। इस कपल ने एक खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें 1 + 1 = 3 से सजा एक केक और छोटे पैरों के निशान थे। इसके बाद एक वीडियो भी आया जिसमें प्रेग्नेंट परिणीति अपने पति राघव चड्ढा का हाथ थामे एक पार्क में टहल रही थीं। हालांकि डिलीवरी की सही तारीख अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन अभिनेत्री का दिल्ली आना इस बात का संकेत है कि वह अपने पति राघव चड्ढा के साथ अपनी नन्ही सी खुशी का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं।