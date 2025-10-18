Language
    डिलीवरी के लिए ससुराल पहुंची Parineeti Chopra, जल्द खुशखबरी देंगी एक्ट्रेस

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:46 PM (IST)

    परिणीति चोपड़ा कथित तौर पर अपनी डिलीवरी से पहले दिल्ली पहुँच गई हैं। खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री और उनके पति राघव चड्ढा जल्द ही अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं।

    डिलीवरी से पहले दिल्ली पहुंची परिणीति चोपड़ा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस जल्द ही अपने पगले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। अपनी डिलीवरी डेट से बस कुछ ही दिन पहले, परिणीति कथित तौर पर राघव के घर रहने के लिए दिल्ली रवाना हो गई हैं।

    जल्द मां बनेंगी परिणीति 

    परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 25 अगस्त, 2025 को ऑफिशियल तौर पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की। इस कपल ने एक खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की, जिसमें 1 + 1 = 3 से सजा एक केक और छोटे पैरों के निशान थे। इसके बाद एक वीडियो भी आया जिसमें प्रेग्नेंट परिणीति अपने पति राघव चड्ढा का हाथ थामे एक पार्क में टहल रही थीं। हालांकि डिलीवरी की सही तारीख अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन अभिनेत्री का दिल्ली आना इस बात का संकेत है कि वह अपने पति राघव चड्ढा के साथ अपनी नन्ही सी खुशी का स्वागत करने की तैयारी कर रही हैं।

     
     
     
    A post shared by @parineetichopra

     

    प्रेग्नेंसी की घोषणा के तुरंत बाद, मशहूर हस्तियों ने कपल को बधाई दी। कुछ वक्त पहले ही यह खूबसूरत कपल द कपिल शर्मा शो में आए थे। जहां मजाक में राघव ने कहा था वे जल्द ही खुशखबरी देंगे। जिससे परिणीति हैरान रह गई थी, कुछ दिन बाद यह बात सबके सामने आ गई'।

    परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने 13 मई, 2023 को नई दिल्ली में सगाई की थी जिसमें उनके करीबी पारिवारिक सदस्य और अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान जैसे राजनीतिक नेता शामिल हुए थे। इस कपल ने 24 सितंबर, 2023 को उदयपुर के लीला पैलेस में एक भव्य समारोह में शादी की।

    वर्कफ्रंट की बात करें तो, परिणीति चोपड़ा आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला में दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थीं।

