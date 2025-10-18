'ऐसा पार्टनर ढूंढे जो...', राज निदिमोरु संग डेटिंग रूमर्स के बीच Samantha Ruth Prabhu ने रिलेशनशिप पर की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु काम के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी लाइमलाइट में रहती हैं। तलाक के बाद अभिनेत्री को दूसरी बार प्यार मिल गया है और वह अपनी एक नई शुरुआत कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक रिलेशनशिप की अहमियत के बारे में बात की है।

राज निदिमोरु के साथ रूमर्ड रिलेशनशिप के बीच सामंथा रुथ प्रभु ने रिवील किया कि प्यार और करियर में से किसे चुना जाना बेहतर ऑप्शन है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह का पार्टनर अपने लिए चुनना चाहिए। जिंदगी में जरूरी है रिलेशनशिप सामंथा रुथ प्रभु ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि हम हमेशा बहुत कुछ करने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में हम जाते हैं, तो हमें केवल रिश्तों और हमने जो रिलेशन बनाए हैं, उनकी परवाह होती है, सिवाय इसके कि हम अपनी पूरी जिंदगी में उस पर फोकस नहीं करते हैं।"