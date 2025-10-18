'ऐसा पार्टनर ढूंढे जो...', राज निदिमोरु संग डेटिंग रूमर्स के बीच Samantha Ruth Prabhu ने रिलेशनशिप पर की बात
बॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) फिर से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। तलाक के बाद उन्हें दोबारा प्यार मिल गया है। इस बीच एक्ट्रेस ने एक हालिया इंटरव्यू में रिलेशनशिप की अहमियत पर बात की है। उन्होंने बताया कि एक आइडल पार्टनर क्या होता है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु काम के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी लाइमलाइट में रहती हैं। तलाक के बाद अभिनेत्री को दूसरी बार प्यार मिल गया है और वह अपनी एक नई शुरुआत कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक रिलेशनशिप की अहमियत के बारे में बात की है।
राज निदिमोरु के साथ रूमर्ड रिलेशनशिप के बीच सामंथा रुथ प्रभु ने रिवील किया कि प्यार और करियर में से किसे चुना जाना बेहतर ऑप्शन है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह का पार्टनर अपने लिए चुनना चाहिए।
जिंदगी में जरूरी है रिलेशनशिप
सामंथा रुथ प्रभु ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि हम हमेशा बहुत कुछ करने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन दिन के आखिर में हम जाते हैं, तो हमें केवल रिश्तों और हमने जो रिलेशन बनाए हैं, उनकी परवाह होती है, सिवाय इसके कि हम अपनी पूरी जिंदगी में उस पर फोकस नहीं करते हैं।"
यह भी पढ़ें- Samantha Ruth Prabhu के इमोशनल स्पीच से एक्स पति नागा चैतन्य की मां हुईं इमोशनल, एक्ट्रेस के लिए हर तरफ बजीं तालियां
सामंथा ने बताया आइडल पार्टनर के गुण
सामंथा रुथ प्रभु ने आगे बताया कि पार्टनर ऐसा बनाना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, ना कि करियर या पार्टनर में से किसी को चुनने को कहे। बकौल एक्ट्रेस, "मुझे लगता है कि करियर और रिश्ते में से किसी एक को चुनना अनुचित है। आपको चुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा रिश्ता ढूंढे जो आपके लक्ष्यों, आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझे और उनका समर्थन करे।"
सामंथा रुथ प्रभु की पर्सनल लाइफ
सामंथा रुथ प्रभु ने साल 2017 में एक्टर नागा चैतन्य से शादी की थी, लेकिन चार साल में ही दोनों अलग हो गए। 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया था। अब नागा चैतन्य, शोभिता धुलिपाला के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। वहीं, सामंथा प्रोड्यूसर राज निदिमोरु को डेट कर रही हैं। हालांकि, दोनों ने अभी तक अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया है।
