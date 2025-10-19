Parineeti Chopra Baby: मां बनीं परिणीति चोपड़ा , डिलीवरी के बाद शेयर की पहली तस्वीर
एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा(Parineeti Chopra Baby) पिछले दिनों ही बेबी के जन्म से पहले दिल्ली आई थीं। फिर रविवार सुबह खबर आई कि एक्ट्रेस अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। इसके बाद से ही परिवार और फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब आखिरकार कपल के घर में खुशियां आ गई हैं। सभी लोग सांसद राघव चड्ढा और परिणीति को बधाई दे रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राजनेता राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) माता-पिता बन गए हैं। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीवाली को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया। एक्ट्रेस ने ज्वाइंट पोस्ट में इसकी घोषणा की। पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- "हमारी बाहें भरी हुई हैं, हमारा दिल और भी भरा हुआ है।"
कपल ने लिखा,"आखिरकार वह आ गया!...हमारा नन्हा मेहमान...और हमें सचमुच पहले की ज़िंदगी याद नहीं आ रही! बाहें भरी हुई हैं, हमारा दिल और भी भरा हुआ है। पहले हम सिर्फ एक-दूसरे के लिए थे, अब हमारे पास सब कुछ है... आभार, परिणीति और राघव।"
अगस्त में की थी प्रेग्नेंसी की घोषणा
इससे पहले कपल ने 25 अगस्त, 2025 को अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। कपल ने एक पीले रंग के केक की फोटो शेयर की जिस पर पैरों के निशान बने हुए थे और लिखा हुआ था, "1 + 1 = 3"। इसके बाद एक वीडियो आया जिसमें परिणीति राघव का हाथ थामे एक पार्क में टहलती हुई अपने नए चैप्टर का जश्न मनाती नजर आ रही थीं।
साल 2023 में की थी सगाई
इस जोड़े की लव स्टोरी मई 2023 में पब्लिक हुई थी, जब उन्होंने नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में अपनी सगाई की घोषणा की। उन्होंने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर स्थित लीला पैलेस में शादी की। शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें परिवार के करीबी सदस्य और मनोरंजन व राजनीतिक क्षेत्र के दोस्त शामिल हुए। अगस्त में द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी उपस्थिति के दौरान, राघव ने अपने परिवार में आने वाले सदस्य के बारे में संकेत दिया था। राघव ने कहा था, "देंगे, आपको देंगे... जल्दी खुशखबरी देंगे!"
