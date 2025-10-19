Parineeti Chopra Baby: मां बनीं परिणीति चोपड़ा , डिलीवरी के बाद शेयर की पहली तस्वीर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और राजनेता राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) माता-पिता बन गए हैं। दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीवाली को एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया। एक्ट्रेस ने ज्वाइंट पोस्ट में इसकी घोषणा की। पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- "हमारी बाहें भरी हुई हैं, हमारा दिल और भी भरा हुआ है।"

अगस्त में की थी प्रेग्नेंसी की घोषणा इससे पहले कपल ने 25 अगस्त, 2025 को अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। कपल ने एक पीले रंग के केक की फोटो शेयर की जिस पर पैरों के निशान बने हुए थे और लिखा हुआ था, "1 + 1 = 3"। इसके बाद एक वीडियो आया जिसमें परिणीति राघव का हाथ थामे एक पार्क में टहलती हुई अपने नए चैप्टर का जश्न मनाती नजर आ रही थीं।