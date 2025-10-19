Parineeti Chopra Delivery: हॉस्पिटल में एडमिट हुईं 'मिसेज चड्ढा', जल्द देंगी पहले बच्चे को जन्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। जिसकी वजह से इस कपल का जल्द ही माता-पिता बनना है। परिणीति की प्रेग्नेंसी (Parineeti Chopra Pregnancy) का एलान पहले ही कर दिया गया है और अब खबर आ रही है कि जल्द ही वह अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिलीवरी के लिए परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra Delivery) अपनी ससुराल पहुंच गई है और बच्चे के जन्म के लिए वह हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई हैं। आइए इस मामले के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। जल्द ही मां बनेगीं परिणीति परिणीति चोपड़ा की प्रेग्नेंसी को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली के निजी अस्पताल में डिलीवरी को लेकर परिणीति को भर्ती कराया गया है। इस दौरान उनके पति और आम आदमी पार्टी के राजनेता राघव चड्ढा अपनी पत्नी का साथ देने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। जल्द ही परिणीति चोपड़ा अपने पहले बच्चे के जन्म दे सकती हैं।

मनोरंजन जगत के लिहाज से हर किसी की नजर फिलहाल परिणीति चोपड़ा की डिलीवरी पर बनी हुई है। जल्द ही वह अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जिसकी गुड न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल होना तय है। जानकारी ये भी मिल रही है कि परिणीति चोपड़ा के माता-पिता भी जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाले हैं।