न्यूयॉर्क में दीवाली पार्टी में छाए Priyanka Chopra और निक जोनस, आइवरी थ्री पीस में एक्ट्रेस ने लगाई आग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने प्यारे पलों की कुछ झलक फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं। अब चूंकि फेस्टिव सीजन करीब है तो इस मौके पर कपल न्यूयॉर्क में एक दिवाली पार्टी में शामिल हुआ। इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

प्रियंका के स्टाइल ने खींचा ध्यान आइवरी, शिमरी आउटफिट्स में ट्विनिंग करते हुए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस कपल गोल्स दे रहे थे। 11 अक्टूबर को प्रियंका चोपड़ा और निक लोटे न्यू यॉर्क पैलेस में अंजुला आचार्य द्वारा आयोजित ऑल दैट ग्लिटर्स दिवाली बॉल 2025 में शामिल हुए। इस जोड़े ने अपने ग्लैमर और ट्विनिंग आउटफिट से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।