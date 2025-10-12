Language
    न्यूयॉर्क में दीवाली पार्टी में छाए Priyanka Chopra और निक जोनस, आइवरी थ्री पीस में एक्ट्रेस ने लगाई आग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 11:15 PM (IST)

    प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस त्योहारों के मौसम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाने के बाद, यह जोड़ा 11 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में अभिनेत्री की मैनेजर अंजुला आचार्य द्वारा आयोजित एक प्री-दिवाली पार्टी में शामिल हुआ। यह एक वार्षिक आयोजन है, जिसे ऑल दैट ग्लिटर्स दिवाली बैश के नाम से जाना जाता है

    Hero Image

    निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने प्यारे पलों की कुछ झलक फैंस के लिए शेयर करते रहते हैं। अब चूंकि फेस्टिव सीजन करीब है तो इस मौके पर कपल न्यूयॉर्क में एक दिवाली पार्टी में शामिल हुआ। इसकी फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं।

    प्रियंका के स्टाइल ने खींचा ध्यान

    आइवरी, शिमरी आउटफिट्स में ट्विनिंग करते हुए प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस कपल गोल्स दे रहे थे। 11 अक्टूबर को प्रियंका चोपड़ा और निक लोटे न्यू यॉर्क पैलेस में अंजुला आचार्य द्वारा आयोजित ऑल दैट ग्लिटर्स दिवाली बॉल 2025 में शामिल हुए। इस जोड़े ने अपने ग्लैमर और ट्विनिंग आउटफिट से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

    प्रियंका ने एक इंडो-वेस्टर्न ड्रेस का चुनाव करते हुए एक सफ़ेद कलर का थ्री-पीस चुना जिसमें सारोंग-स्टाइल चोली, एक सिल्वर मिरर-वर्क जैकेट और मैचिंग ट्राउज़र शामिल थे। उन्होंने अपने लुक को सफेद फरी पर्स, सुनहरे झुमके और मांग-टीका से पूरा किया। वहीं निक मिरर वर्क वाली पारंपरिक सफ़ेद शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे थे। पार्टी का आनंद लेने के लिए अंदर जाने से पहले इस जोड़े ने पैपराज़ी के लिए पोज दिए। इस पार्टी में भूमि पेडनेकर, नोरा फतेही, सिद्धार्थ और अन्य लोग भी शामिल हुए।

    फैंस ने की तारीफ

    फैन्स दोनों की खूबसूरत जोड़ी देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। एक यूजर ने लिखा,"दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि मुझे निक शेरवानी में ज़्यादा पसंद हैं।" एक और ने लिखा, "वे दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।" एक फैन ने कमेंट किया, "बेहतरीन कपल गोल्स," जबकि एक और ने कहा, "खूबसूरत जोड़ी, एक अन्य ने लिखा- "वाह!प्रियंका कमाल लग रही हैं।"

     
     
     
    प्रियंका की आने वाली फिल्में

    प्रियंका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आने वाले समय में उनके कई रोमांचक फिल्में हैं। वह अगली बार फ्रैंक ई. फ्लावर्स द्वारा निर्देशित और फ्लावर्स व जो बल्लारीनी द्वारा लिखित एक्शन ड्रामा "द ब्लफ़" में नजर आएंगी। इस फ़िल्म में कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज़ कॉर्डोवा, सफ़िया ओकली-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन भी हैं। इसके अलावा वह "सिटाडेल" सीज़न 2 पर भी काम कर रही हैं। वहीं बॉलीवुड में एसएस राजामौली की एक फिल्म उनके पास है।

