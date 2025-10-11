Priyanka Chopra ने पति निक जोनस संग मनाया करवा चौथ, बेटी मालती ने भी बनाई स्पेशल ड्राइंग
Karva Chauth 2025: हर साल की तरह बीती शाम को प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने करवा चौथ सेलिब्रेट किया। हॉलीवुड सिंगर-एक्टर अपनी पत्नी प्रियंका के लिए करवा चौथ सेलिब्रेट करने के लिए काम छोड़कर घर वापस आए। उनकी सास और मां ने भी उन्हें स्पेशल फील कराया। एक्ट्रेस ने इसकी झलकियां शेयर की हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड-हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) ग्लैमर वर्ल्ड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों एक-दूसरे को स्पेशल फील कराने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, चाहे वे कितना ही बिजी क्यों न रहें।
10 अक्टूबर को करवा चौथ (Karva Chauth) था और इस खास मौके पर निक जोनस काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क से बाहर थे। मगर अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा के लिए वह करवा चौथ के दिन काम से ब्रेक लेकर न्यूयॉर्क लौटे।
प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस (Malti Marie Chopra Jonas) का भी स्पेशल टैलेंट देखने को मिला।
पति के साथ प्रियंका की करवा चौथ की फोटो
तस्वीरों में प्रियंका अपने पति के साथ फोटोज क्लिक कराती दिखीं। पहली तस्वीर में उन्होंने पति के साथ सेल्फी ली। रेड कलर का दुपट्टा ओढ़े प्रियंका बहुत प्यारी लग रही थीं। बाकी तस्वीरों में वह अपना हाथ पति के चेहरे पर रखकर चूढ़ी और मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही थीं।
मालती ने बनाई स्पेशल ड्राइंग
एक तस्वीर में नन्ही मालती अपने पापा निक के साथ आर्ट बनाती दिख रही हैं। एक तस्वीर में प्रियंका के दिवंगत पिता की तस्वीर दिखाई दे रही है। बाकी फोटोज में मालती ड्राइंग पेपर में अपना नाम लिखती हुई दिखाई दीं जिस पर प्रियंका और निक के साइन भी थे।
काम छोड़ करवा चौथ पर घर आए निक
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने बताया कि कैसे उनके पति, सास और मां ने उनके करवा चौथ को स्पेशल बनाया। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, "सरप्राइज। पापा वापस आ गए हैं। बिजी टूरिंग के बीच जब वो घर आते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो हर साल मेरे साथ करवा चौथ मनाएं।"
प्रियंका चोपड़ा की सास ने फील कराया स्पेशल
प्रियंका चोपड़ा ने आगे लिखा, "मेरी सास मुझे एक दिन पहले सरगी भेजती हैं और मेरी मां मेरा व्रत खुलवाने के लिए Bungalow से विकास खन्ना के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना लाती हैं। मेरे सपने तो बस ऐसे ही थे। मेरे सच्चे चांद के लिए शुक्रिया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी निक जोनस।"
