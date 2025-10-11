Priyanka Chopra ने पति निक जोनस संग मनाया करवा चौथ, बेटी मालती ने भी बनाई स्पेशल ड्राइंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड-हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) ग्लैमर वर्ल्ड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक हैं। दोनों एक-दूसरे को स्पेशल फील कराने में कभी पीछे नहीं रहते हैं, चाहे वे कितना ही बिजी क्यों न रहें।

10 अक्टूबर को करवा चौथ (Karva Chauth) था और इस खास मौके पर निक जोनस काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क से बाहर थे। मगर अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा के लिए वह करवा चौथ के दिन काम से ब्रेक लेकर न्यूयॉर्क लौटे।

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने करवा चौथ सेलिब्रेशन की झलकियां शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनकी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस (Malti Marie Chopra Jonas) का भी स्पेशल टैलेंट देखने को मिला। पति के साथ प्रियंका की करवा चौथ की फोटो तस्वीरों में प्रियंका अपने पति के साथ फोटोज क्लिक कराती दिखीं। पहली तस्वीर में उन्होंने पति के साथ सेल्फी ली। रेड कलर का दुपट्टा ओढ़े प्रियंका बहुत प्यारी लग रही थीं। बाकी तस्वीरों में वह अपना हाथ पति के चेहरे पर रखकर चूढ़ी और मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही थीं।

मालती ने बनाई स्पेशल ड्राइंग एक तस्वीर में नन्ही मालती अपने पापा निक के साथ आर्ट बनाती दिख रही हैं। एक तस्वीर में प्रियंका के दिवंगत पिता की तस्वीर दिखाई दे रही है। बाकी फोटोज में मालती ड्राइंग पेपर में अपना नाम लिखती हुई दिखाई दीं जिस पर प्रियंका और निक के साइन भी थे।