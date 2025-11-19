Parineeti Chopra और राघव चड्ढा ने दिखाई बेटे की पहली झलक, ये रखा है अपने लाडले का नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) इन दिनों फिल्मों से दूर हैं। पिछले दिनों ही परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा (Raghav Chadha) माता-पिता बने हैं। दोनों ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। बेटे के जन्म के बाद परिणीति सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और अपने फैंस के साथ बातचीत करती रहती हैं। इसी बीच अब परिणीति-राघव ने पहली बार अपने बेटे की झलक दिखाई है। इसके साथ ही परिणीति ने ये भी खुलासा किया है कि उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रखा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें