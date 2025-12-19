'नेशनल जीजू' पर चढ़ा Dhurandhar का खुमार, प्रियंका को छोड़ कहां नैना लड़ा रहे Nick Jonas

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रियंका चोपड़ा के पति और देश के दामाद कहे जाने वाले निक जोनास बॉलीवुड गानों के बड़े फैन हैं और अब उनकी प्लेलिस्ट में एक नया गाना जुड़ गया है। वे अक्सर अपनी परफॉर्मेंस से पहले वार्मअप के लिए बॉलीवुड के गाने सुनते हैं जिनमें कलंक फिल्म का फर्स्ट क्लास भी शामिल हैं और अब उनकी फेवरेट लिस्ट में धुरंधर का शरारत गाना भी शामिल हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शरारत पर थिरके निक जोनास सिंगर निक जोनास ने अपने भाइयों जो और केविन के साथ मिलकर फिल्म धुरंधर के बॉलीवुड ट्रैक 'शरारत' को अपने लेटेस्ट प्री-शो हाइप सॉन्ग के तौर पर चुना है। अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, ग्रुप को अपने टूर परफॉर्मेंस में से एक से पहले इस ट्रैक पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। निक जोनास ने वीडियो को कैप्शन दिया, 'नया प्री-शो हाइप सॉन्ग अनलॉक हो गया'। वीडियो में निक अपने भाईयों के साथ शरारत गाने पर थिरक रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas) ग्लोबली ट्रेंड कर रहे धुरंधर के गाने आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके साउंडट्रैक के सभी गाने Spotify ग्लोबल टॉप 200 में शामिल हो गए हैं। Sacnilk के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी बॉलीवुड एल्बम के सभी गाने एक साथ इंटरनेशनल चार्ट में शामिल हुए हैं, जो इंडियन म्यूजिक प्लेटफॉर्म के साथ बढ़ते ग्लोबल जुड़ाव को दिखाता है।