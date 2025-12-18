Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar: 1 सीन, 7 थप्पड़ और वो हवेली...'रहमान डकैत' बने अक्षय खन्ना से जब हुआ सौम्या टंडन का सामना

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:23 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर और उसकी कास्ट के बारे में खूब चर्चा की जा रही है। टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने इस मूवी में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की पत्नी का किरदार अद ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर को लेकर बोलीं सौम्या (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का शोर इस वक्त हर तरफ मचा हुआ है। मूवी के पात्र और कहानी को लेकर खूब बातें हो रही हैं। इस फिल्म में सबसे अधिक लोकप्रिय किरदार विलेन रहमान डकैत का रहा है, जिसे अभिनेता अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से हमेशा के लिए अमर कर दिया है। धुरंधर में टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने रहमान डकैत की पत्नी उल्फत की भूमिका को अदा किया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान सौम्या टंडन ने धुरंधर की शूटिंग के पहले दिन को याद किया है और अपना अनुभव साझा किया है। आइए जानते हैं कि भाभीजी घर पर हैं टीवी सीरियल फेम एक्ट्रेस ने क्या कहा है।

    धुरंधर को लेकर क्या बोलीं सौम्या

    बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर प्रदर्शन जारी है और मूवी ने कमर्शियल तौर पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। फिल्म की सक्सेस और शूटिंग को लेकर अब सौम्या टंडन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सौम्या ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है- 

    shilpa

    यह भी पढ़ें- 41 साल की टीवी की 'भाभीजी' के ग्लैमर को देख सबकुछ लगेगा फीका, 'गोरी मैम' ने इंटरनेट पर मचा रखा है गदर

    "धुरंधर के लिए मैंने पहला सीन अमृतसर में रहमान डकैत की हवेली पर शूट किया था। यह पिछले साल नवंबर की बात है, उस दौरान मैं नर्वस और एक्साइटेड दोनों थी।

    मेरा पहला मॉर्निंग शॉट अक्षय के साथ था, जिसमें वह सिगरेट जला रहे थे, और मैं चुपचाप बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उन्हें उकसा रही थी। अक्षय खन्ना कमाल के हैं। हमें बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया।

    मुझे सच में लगता है कि हमारा तालमेल बहुत अच्छा रहा। उनके जैसा को-एक्टर मिलना एक सपने जैसा है। वह इतने प्योर आर्टिस्ट, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बढ़कर, उनके जैसे काबिल इंसान के साथ परफॉर्म करना एक खुशी की बात है। मुझे सच में उम्मीद है कि हम किसी दिन फिर साथ काम करेंगे।"

    सौम्या ने अक्षय को लगाए 7 थप्पड़ 

    फिल्म धुरंधर में अपने पहले सीन में सौम्या टंडन को अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारते दिखाया गया है। इससे पहले एक मीडिया इंटरव्यू में ये जानकारी सामने आई थी कि इस सीन की शूटिंग के दौरान सौम्या ने 7 बार एक्टर को थप्पड़ मारा था। 

    यह भी पढ़ें- 'रहमान डकैत' की 'उल्फत' रियल लाइफ में हैं बेहद हॉट, धुरंधर में 5 साल बाद दिखी टीवी की ये हसीना