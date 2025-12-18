Dhurandhar: 1 सीन, 7 थप्पड़ और वो हवेली...'रहमान डकैत' बने अक्षय खन्ना से जब हुआ सौम्या टंडन का सामना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर का शोर इस वक्त हर तरफ मचा हुआ है। मूवी के पात्र और कहानी को लेकर खूब बातें हो रही हैं। इस फिल्म में सबसे अधिक लोकप्रिय किरदार विलेन रहमान डकैत का रहा है, जिसे अभिनेता अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय से हमेशा के लिए अमर कर दिया है। धुरंधर में टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने रहमान डकैत की पत्नी उल्फत की भूमिका को अदा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान सौम्या टंडन ने धुरंधर की शूटिंग के पहले दिन को याद किया है और अपना अनुभव साझा किया है। आइए जानते हैं कि भाभीजी घर पर हैं टीवी सीरियल फेम एक्ट्रेस ने क्या कहा है। धुरंधर को लेकर क्या बोलीं सौम्या बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर प्रदर्शन जारी है और मूवी ने कमर्शियल तौर पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। फिल्म की सक्सेस और शूटिंग को लेकर अब सौम्या टंडन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सौम्या ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है और लिखा है-