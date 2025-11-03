Language
    41 साल की टीवी की 'भाभीजी' के ग्लैमर को देख सबकुछ लगेगा फीका, 'गोरी मैम' ने इंटरनेट पर मचा रखा है गदर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:41 PM (IST)

    Saumya Tandon टेलीविजन का जाना पहचाना चेहरा, उन्होंने भाभीजी घर पर हैं सीरियल से अपनी घर-घर में पहचान बना ली है। हालांकि टीवी के अलावा वे सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं जहां फैंस उनके फैशनल स्टाइल पर दिल हार बैठते हैं।

    टीवी की भाभाजी 41 की उम्र में भी हैं बेहद स्टाइलिश

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाभी जी घर पर हैं सीरियल तो आपको पता ही होगा। इस सीरियल में अंगुरी भाभी के रूप में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे ने तो सुर्खियां बटोरी ही लेकिन इसी सीरियल की एक और भाभी जी सौम्या टंडन भी रियल लाइफ में काफी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं और 41 की उम्र में भी बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं।

    saumya

    41 की उम्र में भी बेहद बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं सौम्या टंडन

    saumya 2

    अपने फैशन स्टाइल से बॉलीवुड हसीनाओं को भी देती हैं टक्कर

    saumya 5

    समुद्र किनारे अपनी अदाओं के जलवे बिखेरतीं सौम्या टंडन।

    saumya 6

    गोल्डन शिमरी गाउन में बिल्कुल Mermaid की तरह दिख रहीं सौंम्या टंडन

    saumya 7

    अपनी बोल्ड और ब्यूटीफुल अदाओं से बढ़ाती हैं इंटरनेट का पारा। 

