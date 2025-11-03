41 साल की टीवी की 'भाभीजी' के ग्लैमर को देख सबकुछ लगेगा फीका, 'गोरी मैम' ने इंटरनेट पर मचा रखा है गदर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाभी जी घर पर हैं सीरियल तो आपको पता ही होगा। इस सीरियल में अंगुरी भाभी के रूप में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे ने तो सुर्खियां बटोरी ही लेकिन इसी सीरियल की एक और भाभी जी सौम्या टंडन भी रियल लाइफ में काफी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं और 41 की उम्र में भी बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं।