41 साल की टीवी की 'भाभीजी' के ग्लैमर को देख सबकुछ लगेगा फीका, 'गोरी मैम' ने इंटरनेट पर मचा रखा है गदर
Saumya Tandon टेलीविजन का जाना पहचाना चेहरा, उन्होंने भाभीजी घर पर हैं सीरियल से अपनी घर-घर में पहचान बना ली है। हालांकि टीवी के अलावा वे सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं जहां फैंस उनके फैशनल स्टाइल पर दिल हार बैठते हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भाभी जी घर पर हैं सीरियल तो आपको पता ही होगा। इस सीरियल में अंगुरी भाभी के रूप में शुभांगी अत्रे और शिल्पा शिंदे ने तो सुर्खियां बटोरी ही लेकिन इसी सीरियल की एक और भाभी जी सौम्या टंडन भी रियल लाइफ में काफी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं और 41 की उम्र में भी बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं।
41 की उम्र में भी बेहद बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हैं सौम्या टंडन
यह भी पढ़ें- 44 साल की Shweta Tiwari के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे क्या है राज? फैट-टू-फिट बनने के लिए अपनाया ये सिंपल तरीका
अपने फैशन स्टाइल से बॉलीवुड हसीनाओं को भी देती हैं टक्कर
समुद्र किनारे अपनी अदाओं के जलवे बिखेरतीं सौम्या टंडन।
गोल्डन शिमरी गाउन में बिल्कुल Mermaid की तरह दिख रहीं सौंम्या टंडन
अपनी बोल्ड और ब्यूटीफुल अदाओं से बढ़ाती हैं इंटरनेट का पारा।
यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana बनीं वर्ल्ड चैंपियन तो मंगेतर पलाश मुछाल ने हाथ पर बनाया 'स्पेशल टैटू', पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।