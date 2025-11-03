Smriti Mandhana बनीं वर्ल्ड चैंपियन तो मंगेतर पलाश मुछाल ने हाथ पर बनाया 'स्पेशल टैटू', पोस्ट ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम
भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना पहली बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद बेहद खुश थीं। उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब ब्वॉयफ्रेंड पलाश मुछाल ने अपने हाथ पर एक खास टैटू बनाकर स्मृति को डेडिकेट किया। पलाश मुछाल के टैटू का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से मात देकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 खिताब अपने नाम किया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना रविवार को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनीं, जिससे उनकी खुशी सातवें आसमान पर थीं। मगर यह खुशी तब दोगुनी हो गई, जब उनके ब्वॉयफ्रेंड पलाश मुछाल ने अपने हाथ पर टैटू गुदवाया और भारतीय उप-कप्तान को डेडिकेट किया।
फिल्ममेकर और कंपोजर पलाश मुछाल का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दिख रहा है कि स्मृति मंधाना सामने खड़ी हैं और पलाश के हाथ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी है। उनके हाथ में एसएम18 का एक टैटू भी नजर आ रहा है।
पलाश ने इस फोटो के साथ कैप्शन लिखा- सबसे आगे हैं हम हिंदुस्तानी। एसएम का मतलब है स्मृति मंधाना और 18 उनका जर्सी नंबर है। फैंस इस कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं।
2019 से साथ हैं स्मृति-पलाश
पता हो कि स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल 2019 से एक-दूसरे के साथ हैं। दोनों अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 20 नवंबर को महाराष्ट्र के सांगली में दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे।
जुलाई 2024 में पलाश मुछाल ने स्मृति मंधाना के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक किया था। तब पलाश ने दोनों के पांच साल पूरे होने पर एनिवर्सरी पोस्ट किया था। जल्द ही भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर क्रिकेट-बॉलीवुड की जोड़ी देखने को मिलेगी।
भारत ने जीता खिताब
याद दिला दें कि भारत ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम पर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता। दुनिया को भारत के रूप में 25 साल बाद नया विश्व चैंपियन मिला।
भारत ने फाइनल में पहले बल्लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट खोकर 298 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। स्मृति मंधाना ने टूर्नामेंट में 9 मैचों में 434 रन बनाए। वो महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी महिला बैटर रहीं।
