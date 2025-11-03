पलाश ने इस फोटो के साथ कैप्‍शन लिखा- सबसे आगे हैं हम हिंदुस्‍तानी। एसएम का मतलब है स्‍मृति मंधाना और 18 उनका जर्सी नंबर है। फैंस इस कपल को शुभकामनाएं दे रहे हैं।

फिल्‍ममेकर और कंपोजर पलाश मुछाल का पोस्‍ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दिख रहा है कि स्‍मृति मंधाना सामने खड़ी हैं और पलाश के हाथ में वर्ल्‍ड कप ट्रॉफी है। उनके हाथ में एसएम18 का एक टैटू भी नजर आ रहा है।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली । भारतीय टीम की स्‍टार ओपनर स्‍मृति मंधाना रविवार को पहली बार वर्ल्‍ड चैंपियन बनीं, जिससे उनकी खुशी सातवें आसमान पर थीं। मगर यह खुशी तब दोगुनी हो गई, जब उनके ब्‍वॉयफ्रेंड पलाश मुछाल ने अपने हाथ पर टैटू गुदवाया और भारतीय उप-कप्‍तान को डेडिकेट किया।

2019 से साथ हैं स्‍मृति-पलाश पता हो कि स्‍मृति मंधाना और पलाश मुछाल 2019 से एक-दूसरे के साथ हैं। दोनों अपने रिश्‍ते को अगले स्‍तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। स्‍मृति मंधाना और पलाश मुछाल जल्‍द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 20 नवंबर को महाराष्‍ट्र के सांगली में दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। जुलाई 2024 में पलाश मुछाल ने स्‍मृति मंधाना के साथ अपने रिश्‍ते को आधिकारिक किया था। तब पलाश ने दोनों के पांच साल पूरे होने पर एनिवर्सरी पोस्‍ट किया था। जल्‍द ही भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर क्रिकेट-बॉलीवुड की जोड़ी देखने को मिलेगी।

भारत ने जीता खिताब याद दिला दें कि भारत ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता। दुनिया को भारत के रूप में 25 साल बाद नया विश्‍व चैंपियन मिला।