IND-W vs SA-W: स्मृति मंधाना ने फाइनल मैच में रचा इतिहास, तोड़ डाला मिताली राज का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड
भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच में इतिहास रच दिया। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रन की पारी खेली और पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिताली राज वनडे वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बैटर बन गई हैं। मंधाना ने मौजूदा टूर्नामेंट में 434 रन बनाए।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने रविवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में इतिहास रच दिया। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डीवाय पाटिल स्टेडियम पर 45 रन की पारी खेली। बाएं हाथ की महिला बैटर ने 58 गेंदों में 8 चौके की मदद से 45 रन बनाए।
स्मृति मंधाना महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बैटर बन गई हैं। मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में 9 मैचों में 434 रन बनाए। उन्होंने पूर्व कप्तान मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2017 में 9 मैचों में 409 रन बनाए थे।
भारत के लिए महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर
- स्मृति मंधाना - 9 मैचों में 434 रन (2025)
- मिताली राज - 9 मैचों में 409 रन (2017)
- पूनम रउत - 9 मैचों में 381 रन (2017)
- हरमनप्रीत कौर - 9 मैचों में 359 रन (2017)
- स्मृति मंधाना - 7 मैचों में 327 रन (2021/22)
शतकीय साझेदारी
बता दें कि स्मृति मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की शतकीय साझेदारी करके फाइनल में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। ट्रायन ने विकेटकीपर जाफ्टा के हाथों कैच आउट कराकर स्मृति मंधाना की पारी का अंत किया। भारतीय उप-कप्तान बेशक अपना अर्धशतक चूकी, लेकिन दबाव वाले फाइनल में भारत को शानदार शुरुआत दिलाकर बड़े स्कोर की नींव रखी।
याद दिला दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला बारिश के कारण दो घंटे की देरी से शुरू हुआ। हालांकि, ओवरों में कोई कटौती नहीं हुई।
महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन
याद दिला दें कि न्यूजीलैंड की डेबी हॉकली के नाम महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। भारत की मिताली राज इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। स्मृति मंधाना महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 10वें स्थान पर रहीं।
महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन
- डेबी हॉकली - 45 मैचों में 1501 रन (न्यूजीलैंड)
- मिताली राज - 38 मैचों में 1321 रन (भारत)
- जान ब्रिटिन - 36 मैचों में 1299 रन (इंग्लैंड
- चार्लोट एडवर्ड्स - 30 मैचों में 1231 रन (इंग्लैंड)
- लौरा वोलवार्ट - 24* मैचों में 1227 रन (दक्षिण अफ्रीका)
- स्मृति मंधाना - 25 मैचों में 975 रन (भारत)
नोट - लौरा वोलवार्ट आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उनकी बल्लेबाजी अभी आना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में वोलवार्ट कितने रन बनाकर रिकॉर्ड लिस्ट में किस स्थान पर पहुंचेगी।
