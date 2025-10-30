IND W vs AUS W: भारत ने सबसे बड़ा रन चेज करके फाइनल में रखा कदम, कंगारुओं को इन 5 महारानियों ने साबित किया बौना

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को सात बार की वर्ल्‍ड चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया को हरा दिया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने गुरुवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कंगारू टीम को 9 गेंदें शेष रहते पांच विकेट से मात दी और फाइनल में जगह पक्‍की की।

नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर खेले गए मुकाबले में ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 49.5 ओवर में 338 रन बनाकर ऑलआउट हुई। जवाब में भारत ने 48.3 ओवर में पांच विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। भारतीय महिलाओं ने अपने वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्‍य हासिल करके इतिहास रचा।

भारतीय टीम का फाइनल में मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगी, जिसने पहले सेमीफाइनल में इंग्‍लैंड को 125 रन के विशाल अंतर से पटखनी दी थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को फाइनल मुकाबला डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर खेला जाएगा।

चलिए आपको बताते हैं कि टीम इंडिया ने किन 5 खिलाड़‍ियों के बलबूते फाइनल का टिकट हासिल किया। ये हैं भारत की जीत की 5 हीरो। 1) जेमिमा रोड्रिग्‍ज - भारत की जीत की प्रमुख किरदार। जेमिमा तीसरे नंबर पर बल्‍लेबाजी करने आईं और 134 गेंदों में 14 चौके की मदद से नाबाद 127 रन बनाए। जेमिमा ने इस दौरान रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। वह वनडे वर्ल्‍ड कप के नॉकआउट मैच में शतक लगाने वाली दूसरी महिला बैटर बनीं।

जेमिमा वर्ल्‍ड कप के नॉकआउट मैच में दूसरा सबसे बड़ा व्‍यक्तिगत स्‍कोर बनाने वाली भारतीय महिला बैटर बनीं। दाएं हाथ की बैटर ने प्‍लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड लेने के बाद कहा कि वो देश को जीत दिलाकर बहुत खुश हैं।

2) हरमनप्रीत कौर - भारतीय टीम की कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार खेल दिखाते हुए 88 गेंदों में 10 चौके और दो छक्‍के की मदद से 88 रन बनाए। कौर ने जेमिमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की। हरमनप्रीत कौर ने मौजूदा वर्ल्‍ड कप में अपना दूसरा अर्धशतक जमाया। हरमनप्रीत कौर ने भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

3) दीप्ति शर्मा - भारतीय टीम की स्‍टार ऑलराउंडर ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ गेंद और बल्‍ले दोनों से स्थिति संभाली। उन्‍होंने गेंदबाजी में 9.5 ओवर में 73 रन खर्च करके दो विकेट चटकाए। इसके बाद बाएं हाथ की महिला बैटर ने 17 गेंदों में तीन चौके की मदद से 24 रन बनाए। उन्‍होंने जेमिमा के साथ चौथे विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करके भारत को मैच में बनाए रखा।

4) ऋचा घोष - भारतीय टीम की विकेटकीपर बैटर ने क्रंच समय में अपना जलवा बिखेरा और 16 गेंदों में दो चौके और दो छक्‍के की मदद से तेजतर्रार 26 रन बनाए। घोष के दो छक्‍के से भारत लक्ष्‍य के करीब जल्‍दी पहुंच पाया। सदरलैंड ने गार्थ के हाथों कैच आउट कराकर घोष की पारी का अंत किया।