IND W vs AUS W: फोएब लिचफील्ड ने केवल 77 गेंदों में जड़ा शतक, वर्ल्ड कप में बना डाला बेहतरीन रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया की ओपनर फोएब लिचफील्ड ने गुरुवार को भारत के खिलाफ आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। लिचफील्ड ने केवल 77 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया। फोएब लिचफील्ड वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बैटर बन गई हैं। उन्होंने मैच में 119 रन की पारी खेली।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली।
लिचफील्ड ने मैच में 93 गेंदों में 17 चौके और तीन छक्के की मदद से 119 रन बनाए। यह उनके करियर का तीसरा वनडे शतक रहा। फोएब लिचफील्ड आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे तेज शतक जमाने वाली महिला बैटर बन गई हैं।
पेरी के साथ शतकीय साझेदारी
फोएब लिचफील्ड ने एलिस पेरी (77) के साथ दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की राह दिखाई। बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को एलिसा हीली (5) के रूप में पहला झटका लगा, जिन्हें क्रांति गौड़ ने क्लीन बोल्ड किया।
यहां से लिचफील्ड और पेरी ने भारतीय गेंदबाजों की खबर ली और दूसरे विकेट के लिए 155 रन की पार्टनरशिप की। अमनजोत कौर ने पारी के 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिचफील्ड को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा।
भारत की वापसी
लिचफील्ड के विकेट के बाद भारतीय टीम ने दमदार वापसी की और अगले 80 रन के भीतर ऑस्ट्रेलिया के चार विकेट गिरा दिए। एलिस पेरी को राधा यादव ने क्लीन बोल्ड किया, जिन्होंने 88 गेंदों में 6 चौके और दो छक्के की मदद से 77 रन बनाए। खबर लिखे जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 44 ओवर में 6 विकेट खोकर 279 रन बना लिए थे।
