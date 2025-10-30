स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ऑस्‍ट्रेलिया की ओपनर फोएब लिचफील्‍ड ने गुरुवार को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रच दिया। बाएं हाथ की महिला बैटर ने केवल 77 गेंदों में अपना सैकड़ा पूरा किया।

लिचफील्‍ड ने मैच में 93 गेंदों में 17 चौके और तीन छक्‍के की मदद से 119 रन बनाए। यह उनके करियर का तीसरा वनडे शतक रहा। फोएब लिचफील्‍ड आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप के नॉकआउट मैच में सबसे तेज शतक जमाने वाली महिला बैटर बन गई हैं।

पेरी के साथ शतकीय साझेदारी फोएब लिचफील्‍ड ने एलिस पेरी (77) के साथ दूसरे विकेट के लिए 155 रन की साझेदारी करके ऑस्‍ट्रेलिया को बड़े स्‍कोर की राह दिखाई। बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया को एलिसा हीली (5) के रूप में पहला झटका लगा, जिन्‍हें क्रांति गौड़ ने क्‍लीन बोल्‍ड किया।

यहां से लिचफील्‍ड और पेरी ने भारतीय गेंदबाजों की खबर ली और दूसरे विकेट के लिए 155 रन की पार्टनरशिप की। अमनजोत कौर ने पारी के 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिचफील्‍ड को बोल्‍ड करके इस साझेदारी को तोड़ा।