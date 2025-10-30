Language
    IND W vs AUS W 2nd Semi Final: काली पट्टी बांधकर क्यों सेमीफाइनल मैच खेलने उतरे भारत-ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स? वजह है दर्दनाक

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    IND W vs AUS W 2nd Semi Final: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें काली पट्टी बांधकर खेल रही हैं। यह काली पट्टी 17 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन को श्रद्धांजलि देने के लिए पहनी गई है, जिनकी मेलबर्न में प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से मौत हो गई थी। यह कदम क्रिकेट जगत में एकता और सहानुभूति का प्रतीक है।   

    IND W vs AUS W 2nd Semi Final: काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी दोनों टीमें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs AUS W 2nd Semi Final: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच में दोनों टीम के सभी खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैच खेलने उतरे हैं।

    इसके पीछे की वजह हैं 17 साल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन (Ben Austin Death) को श्रद्धांजलि व्यक्त करना। बता दें कि बेन ऑस्टिन की मेलबर्न में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्दन और सिर के हिस्सों में गेंद लगने से मौत हो गई।

    दरअसल, दोनों टीमों का ये कदम एक तरीके से दिवंगत बेन ऑस्टिन (Ben Austin Death) के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 17 साल के बेन ऑस्टिन, जिनकी गुरुवार यानी आज मौत हो गई। वह बॉलिंग ऑटोमशीन के सामने बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एक गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्सों पर जा लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन से क्रिकेट जगत हिल गया है।

    खिलाड़ियों द्वारा पहनी गई काली पट्टियां (black armbands) मैदान पर प्रतिस्पर्धा से परे। ये दो क्रिकेटिंग राष्ट्रों के बीच साझा की गई एकता और सहानुभूति का प्रतीक भी माना जा रहा हैं।

    IND W vs AUS W 2nd Semi Final Playing XI

    भारतीय कप्‍तान हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल मैच के लिए अपनी प्‍लेइंग 11 में कई बदलाव किए हैं। प्रतिका रावल के बाहर होने पर शैफाली वर्मा को जगह मिली है। इसके अलावा हरलीन देओल और उमा छेत्री को आराम दिया गया है। इनकी जगह क्रांति गौड़ और ऋषा घोष को शामिल किया गया है।

    भारत की प्लेइंग-11-

    स्‍मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्‍तान), जेमिमा रोड्रिग्‍स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, राधा यादव, क्रांति गौड़, एन श्री चरणी और रेनुका सिंह।

    दूसरी तरफ, ऑस्‍ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 में कुल दो बदलाव किए हैं। एलिसा हीली की वापसी हुई है जबकि वेयरहम की जगह मोलिन्‍यूक्‍स को शामिल किया गया है।

    ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11-

     एलिसा हीली (कप्‍तान और विकेटकीपर), फोएब लिचफील्‍ड, एलिसा पेरी, बेथ मुनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्‍ले गार्डनर, ताहिला मैक्‍ग्रा, सोफी मोलिन्‍यूक्‍स, किम गार्थ, एलाना किंग और मेगन शूट।

