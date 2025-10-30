IND W vs AUS W 2nd Semi Final: काली पट्टी बांधकर क्यों सेमीफाइनल मैच खेलने उतरे भारत-ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स? वजह है दर्दनाक

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs AUS W 2nd Semi Final: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच में दोनों टीम के सभी खिलाड़ी हाथ में काली पट्टी बांधकर मैच खेलने उतरे हैं।

इसके पीछे की वजह हैं 17 साल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन ऑस्टिन (Ben Austin Death) को श्रद्धांजलि व्यक्त करना। बता दें कि बेन ऑस्टिन की मेलबर्न में एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान गर्दन और सिर के हिस्सों में गेंद लगने से मौत हो गई।

IND W vs AUS W 2nd Semi Final: काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरी दोनों टीमें दरअसल, दोनों टीमों का ये कदम एक तरीके से दिवंगत बेन ऑस्टिन (Ben Austin Death) के प्रति सम्मान का प्रतीक है। 17 साल के बेन ऑस्टिन, जिनकी गुरुवार यानी आज मौत हो गई। वह बॉलिंग ऑटोमशीन के सामने बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एक गेंद उनके सिर और गर्दन के हिस्सों पर जा लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके निधन से क्रिकेट जगत हिल गया है।