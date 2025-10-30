India Women vs Australia Women Weather: इंद्रदेव से पूरा मैच कराने की प्रार्थना करेगी 'हरमन ब्रिगेड', बारिश कर देगी कबाड़ा
IND W vs AUS W Weather Report Navi Mumbai: नवी मुंबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। AccuWeather के अनुसार, आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की अच्छी संभावना है। यदि बारिश के कारण मैच रद्द होता है, तो भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि वह पॉइंट्स टेबल में भारत से ऊपर है। मैच के लिए रिजर्व डे भी है, लेकिन अगर उस दिन भी बारिश जारी रहती है, तो ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल में जाएगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND W vs AUS W Semi Final Weather: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज होना है, लेकिन इस अहम मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।
AccuWeather के अनुसार, नवी मुंबई में मौसम बादलों से आज घिरा रहेगा और बारिश की अच्छी संभावना है। पिछले कुछ दिनों से नवी मुंबई में तेज बारिश हो रही है। भारत का पिछला लीग मैच बांग्लादेश के खिलाफ बारिश की वजह से ही रद हो गया था।
वह मैच नतीजे पर असर नहीं डालता था, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन अगर सेमीफाइनल भी बारिश के कारण रद हुआ, तो भारतीय टीम को बड़ा झटका लगेगा। ऐसे में भारत बाहर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगा (क्योंकि पॉइंट्स टेबल में वह ऊपर है)।
IND-W vs AUS-W Weather Report: नवी मुंबई की वेदर रिपोर्ट
अनुमान है कि दिन चढ़ने के साथ बादल और बढ़ेंगे और शाम के समय बारिश हो सकती है। मैच (India Women vs Australia Women Weather) की शुरुआत के समय बारिश की संभावना कम है, लेकिन बाद में बढ़ सकती है।
बारिश की संभावना (समय अनुसार):-
3:00 PM- 7%
4:00 PM- 7%
5:00 PM- 7%
6:00 PM- 7%
7:00 PM- 6%
8:00 PM- 6%
नवी मुंबई में पूरे हफ्ते मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज भी हल्की सुबह की बारिश और दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर में थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन बीच-बीच में बूंदाबांदी मैच में रुकावट डाल सकती है।
अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया तो क्या होगा?
ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's World Cup Semi Final) के सभी नॉकआउट मैचों के लिए रिजर्व डे रखा है। यानी अगर 30 अक्टूबर को खेल नहीं हो पाया, तो मैच अगले दिन 31 अक्टूबर को जारी रहेगा।
अगर रिजर्व डे पर भी बारिश नहीं रुकी, तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगी, क्योंकि लीग मैचों में उसका स्थान भारत से ऊपर था।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम अंक तालिका में 13 अंक और +2.102 नेट रन रेट के साथ पहले पायदान मौजूद हैं, जबकि भारतीय टीम 7 अंक और +0.628 नेट रन रेट के साथ चौथे स्थान पर है। ऐसे में भारत का सफर बिना खेल के ही खत्म हो जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।