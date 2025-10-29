IND W vs AUS W Semifinal: फाइनल से पहले 'फाइनल', बारिश ने बिगाड़ा खेल तो ऑस्ट्रेलिया खेलेगा खिताबी मुकाबला

नवी मुंबई, प्रेट्र। भाग्य के सहारे अंतिम चार में जगह बनाने वाली भारतीय टीम को महिला वनडे विश्व कप के गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए यह मैच फाइनल से पहले फाइनल की तरह होगा। क्योंकि वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीम को उम्मीद रहेगी कि कप्तान हरमनप्रीत कौर आठ साल पहले खेली गई जादुई पारी जैसा करिश्मा दिखाने में सफल रहेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरमनप्रीत की 2017 में वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेमीफाइनल में 115 गेंदों में अविजित 171 रन की पारी खेली थी, जिससे भारत ने 36 रन से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। सात बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पर जीत से न केवल भारत का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आईसीसी खिताब जीतने की उसकी उम्मीदों को भी पंख लग जाएंगे। भारतीय टीम के प्रदर्शन में अभी तक निरंतरता का अभाव रहा है और उसके पास ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को पराजित करने का यह सुनहरा मौका है, लेकिन इसके लिए उसके खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।

भारत का प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला मौजूदा विश्व कप में मेजबान भारतीय टीम का प्रदर्शन अभी तक उतार-चढ़ाव वाला रहा है। पहले दो मैच में जीत के बाद उसे लगातार तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद उसने अच्छी वापसी की और सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रही। लेकिन इस दौरान प्रतिका रावल चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जो भारतीय टीम के लिए करारा झटका है क्योंकि यह प्रारंभिक बल्लेबाज अच्छी फार्म में चल रही थी। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारत अब उन सभी प्रतिद्वंद्वियों के साथ सेमीफाइनल में है जिन्होंने लीग मुकाबलों में उसे पराजित किया था।

बड़े शॉट लगाने वाली शेफाली वर्मा को टीम में शामिल करना आग में घी डालने जैसा है, क्योंकि वह भारतीय योजना का हिस्सा नहीं थी और यही वजह थी कि वह भी रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल नहीं थी। उप-कप्तान स्मृति मंधाना के साथ उनका रिकॉर्ड (25 पारियों में 37.20 की औसत से 893 रन) रावल और मंधाना के प्रारंभिक जोड़ी के रूप में 23 पारियों में 78.21 की औसत से 1,799 रनों से कमतर दिखता है।