IND W vs AUS W Semifinal Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया से होगी कांटे की टक्कर, ऐसे उठा सकते हैं रोमांचक मुकाबले का लुत्फ

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भाग्य के सहारे अंतिम चार में जगह बनाने वाली भारतीय टीम को महिला वनडे वर्ल्ड कप के गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए यह मैच फाइनल से पहले 'फाइनल' की तरह होगा। क्योंकि, वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है।

भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज चोटिल होकर बाहर हो गई हैं। वहीं, इस बड़े मुकाबले से पहले टीम में शेफाली वर्मा की एंट्री हुई है। वह एक साल बाद भारतीय टीम में वापस आई हैं। देखने वाली बात हो कि इस बड़े मुकाबले के लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है या नहीं?

IND W बनाम AUS W महिला वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल लाइव स्ट्रीमिंग जानकारी- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल कब और कहां होगा? भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे IST से शुरू होगा।