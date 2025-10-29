IND W vs AUS W Semifinal Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया से होगी कांटे की टक्कर, ऐसे उठा सकते हैं रोमांचक मुकाबले का लुत्फ
महिला वर्ल्ड कप 2027 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से है। भाग्य के भरोसे अंतिम चार में पहुंची टीम को मजबूत ऑस्ट्रेलिया के सामने किस्मत के साथ-साथ खिलाड़ियों से भी उम्दा प्रदर्शन की जरूरत होगी। वहीं, इन फॉर्म प्रतिका रावल चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं, उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भाग्य के सहारे अंतिम चार में जगह बनाने वाली भारतीय टीम को महिला वनडे वर्ल्ड कप के गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए यह मैच फाइनल से पहले 'फाइनल' की तरह होगा। क्योंकि, वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है।
भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज चोटिल होकर बाहर हो गई हैं। वहीं, इस बड़े मुकाबले से पहले टीम में शेफाली वर्मा की एंट्री हुई है। वह एक साल बाद भारतीय टीम में वापस आई हैं। देखने वाली बात हो कि इस बड़े मुकाबले के लिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती है या नहीं?
IND W बनाम AUS W महिला वर्ल्ड कप 2025 सेमीफाइनल लाइव स्ट्रीमिंग जानकारी-
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल कब और कहां होगा?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे IST से शुरू होगा।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल मैच का टॉस भारतीय समयानुसार, दोपहर 2:30 बजे और मैच 3 बजे से शुरू होगा।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर किया जाएगा।
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल का भारत में टीवी पर सीधा प्रसारण कहां देखें?
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला विश्व कप 2025 सेमीफाइनल का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आप जागरण की साइट पर मैच से जुड़े ताजा अपडेट्स पढ़ सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।