Women's World Cup: आक्रामक शैफाली वर्मा की भारतीय टीम में हुई वापसी, प्रतिका रावल की ली जगह

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। शैफाली वर्मा को चोटिल प्रतिका रावल की जगह भारतीय टीम में शामिल किया गया है। प्रतिका रावल बांग्‍लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हुई थीं। वह टखने और एड़ी की चोट के कारण आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 से बाहर हो गई हैं।

21 साल की शैफाली वर्मा को प्रतिका रावल के विकल्‍प के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया से भिड़ना है और ऐसे में शैफाली वर्मा के जुड़ने से टीम का मनोबल बढ़ा है। पता हो कि शैफाली को पहले प्रमुख और रिजर्व खिलाड़‍ियों के स्‍क्‍वाड में जगह नहीं मिली थी।

कैसे चोटिल हुईं प्रतिका याद दिला दें कि बांग्‍लादेश की पारी के 21वें ओवर में रावल ने डीप मिडविकेट पर बाउंड्री रोकने का प्रयास किया, जहां उनकी एड़ी मुड़ गई। वह दर्द से कहराती हुई मैदान पर गिर गईं और फिर सपोर्ट स्‍टाफ के सदस्‍य उन्‍हें मैदान से बाहर लेकर गए।

स्‍कैन्‍स में पता चला कि 25 साल की प्रतिका रावल समय पर फिट नहीं हो पाएंगी। लिहाजा वो शेष वर्ल्‍ड कप से बाहर हो गई हैं। रावल की अनुपस्थिति भारत के लिए जोरदार झटका है। वह टीम की लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाली बैटर्स में से एक थीं। उन्‍होंने छह पारियों में 51.33 की औसत से 308 रन बनाए, जिसमें न्‍यूजीलैंड के खिलाफ शतक शामिल है।

शैफाली की वापसी के मायने शैफाली की वापसी से भारत को टॉप ऑर्डर में आक्रमकता की कमी नहीं खलेगी। युवा ओपनर ने घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट दोनों में अच्‍छा प्रदर्शन किया। शैफाली ने वनडे प्रारूप में हरियाणा के लिए खेलते हुए 75.28 की औसत से 527 रन बनाए। वहीं, डब्‍ल्‍यूपीएल 2025 में दिल्‍ली कैपिटल्‍स के लिए खेलते हुए 304 रन बनाए।

भले ही शैफाली वर्मा ने अक्‍टूबर 2024 के बाद से वनडे मैच नहीं खेला हो, लेकिन भारत ए के लिए न्‍यूजीलैंड ए और ऑस्‍ट्रेलिया ए के खिलाफ उन्‍होंने शानदार प्रदर्शन किया। इससे शैफाली वर्मा की तैयारियों के बारे में पता चलता है। रावल के हटने से भारतीय टीम ओपनर के रूप में अमनजोत कौर या हरलीन देओल को आजमा सकती है।