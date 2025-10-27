ICC Women's Odi World cup: प्रतिका रावल की जगह कौन करेगा ओपनिंग? ये 3 खिलाड़ी हैं सबसे मजबूत दावेदार

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में सेमीफाइनल मैच से पहले जोरदार झटका लगा है। ओपनर प्रतिका रावल टखने में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गईं हैं। प्रतिका को बांग्‍लादेश के खिलाफ रविवार को लीग मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोट लगी थी।

हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम को सेमीफाइनल में गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया से भिड़ना है। रावल की गैरमौजूदगी टीम के लिए जोरदार झटका है, जो कि शानदार फॉर्म में चल रही थीं। चलिए जानते हैं कि प्रतिका रावल की जगह ओपनिंग करने की जिम्‍मेदारी कौन उठा सकता है। ये 3 दावेदार सबसे मजबूत माने जा रहे हैं।

1) हरलीन देओल - हरलीन देओल महिला वनडे में भारत के लिए नंबर-3 पर खेल रही हैं। 27 साल की चंडीगढ़ की खिलाड़ी ने वनडे में भारत के लिए कभी ओपनिंग नहीं की है। मगर वो स्‍मृति मंधाना के साथ ओपनिंग करने की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्‍योंकि देओल को नई गेंद का सामना करने की आदत है।

2) अमनजोत कौर - भारतीय टीम की ऑलराउंडर अमनजोत कौर भी ओपनिंग की मजबूत दावेदार हैं। बांग्‍लादेश के खिलाफ उन्‍होंने मंधाना के साथ पारी की शुरुआत की थी। एक बार फिर कौर को ओपनिंग की जिम्‍मेदारी मिल सकती है। उनके टॉप ऑर्डर में खेलने से भारतीय टीम छह गेंदबाजी विकल्‍प पर गौर कर सकती है।