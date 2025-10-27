स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय ओपनर प्रतिका रावल मौजूदा आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 से बाहर हो गईं हैं। रावल को रविवार को बांग्‍लादेश के खिलाफ टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में फील्डिंग करते समय टखने में चोट लगी थी।

नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर वर्षाबाधित मैच में बाउंड्री के करीब फील्‍डिंग करते समय प्रतिका रावल फिसल गईं और दर्द से कहराने लगीं। प्रतिका रावल को मैदान से बाहर ले जाया गया और वो शेष मैच में फील्डिंग करने के लिए नहीं लौटीं, जो कि रद हो गया।

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल की प्रतिका रावल को अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उनके स्‍कैन्‍स हुए। खबर लिखे जाने समय तक जानकारी मिली कि प्रतिका को आधिकारिक रिपोर्ट्स के लिए स्‍वतंत्र डॉक्‍टर से मिलना है। भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल मुकाबले से पहले यह करारा झटका है।

भारत चोटिल खिलाड़‍ियों से परेशान भारत को डीवाय पाटिल स्‍टेडियम पर 30 अक्‍टूबर को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना है। दिसंबर 2024 में भारत के लिए डेब्‍यू करने वाली प्रतिका रावल ने पहले ही साल अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्‍होंने न्‍यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में अपना पहला वनडे वर्ल्‍ड कप शतक भी जमाया। इस दौरान वह महिला वनडे में संयुक्‍त सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली बैटर बनीं।

भारतीय टीम पहले ही विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष की चोट से चिंतित है, जिन्‍हें न्‍यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान ऊंगली में चोट लगी थी। बांग्‍लादेश के खिलाफ घोष को आराम दिया गया और उनकी जगह उमा छेत्री को डेब्‍यू का मौका मिला।