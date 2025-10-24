Language
    सेमीफाइनल से पहले हरमनप्रीत कौर को सता रहा है डर, न्यूजीलैंड को हराने के बाद किया खुलासा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हालांकि, सेमीफाइनल से पहले टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को एक डर सता रहा है। 

    हरमनप्रीत कौर को सता रहा है डर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को मात देकर वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया को ये जीत लगातार तीन हार के बाद मिली है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इसका श्रेय टीम की बल्लेबाजों को दिया है। हालांकि, सेमीफाइनल से पहले कप्तान को डर सता रहा है। मैच के बाद कप्तान ने इस बात का खुलासा किया है।

    भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवरों में तीन विकेट खोकर 340 रन बनाए थे। बारिश के कारण न्यूजीलैंड को 44 ओवरों में 325 रनों का टारगेट मिला जिसे वो हासिल नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड की टीम 44 ओवरों में आठ विकेट खोकर 271 रन ही बना सकी।

    बल्लेबाजो को सराहा

    भारत के लिए सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने शतक जमाए और पहले विकेट के लिए 212 रनों की साझेदारी की। प्रतिका ने 134 गेंदों पर 13 चौके और दो छक्कों की मदद से 122 रन बनाए। वहीं मंधाना ने 95 गेंदों पर 10 चौके और चार छक्कों की मदद से 109 रनों की पारी खेली। इन दोनों के बाद जेमिमा रोड्रिग्स 55 गेंदों पर 76 रन बनाकर नाबाद रहीं। अपनी पारी में उन्होंने 11 चौके मारे।

    हरमनप्रीत कौर ने कहा, "हमें अच्छी शुरुआत मिल रहीं थी लेकिन हम उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। प्रतिका और स्मृति को इसका श्रेय जाता है। हमें अच्छी शुरुआत मिली। जब दोनों ने बोर्ड पर 200 रन लगा दिए थे तब हमने फैसला किया कि हम जेमिमा को नंबर तीन पर भेजेंगे। उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की पूरा विश्व उनसे यही उम्मीद कर रहा था।"

    इस बात का है डर

    टीम इंडिया सेमीफाइनल में तो पहुंच गई है लेकिन उसकी गेंदबाजी अभी तक निराश करने वाली रही है। हरमनप्रीत ने माना की टीम की गेंदबाजों ने एक ईकाई के तौर पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। उन्होंने कहा, "बल्लेबाजी में हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी ऐसी है जो मुझे लगता है कि हमें मजबूत करने की जरूरत है। उम्मीद है कि एक गेंदबाजी ईकाई के तौर पर हम अच्छा कर सकेंगे।"

