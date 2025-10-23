IND W vs NZ W: प्रतिका-मंधाना ने दिलाया सेमीफाइनल का टिकट, रोमांचक मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया
भारतीय टीम ने लगातार तीन हार के बाद आखिरीकार अहम मुकाबले में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह भी पक्की कर ली। भारत ने बारिश से बाधित मैच में न्यूजीलैंड को 53 रन से हराया। न्यूजीलैंड की टीम 44 ओवर में 271 रन ही बना सकी।
जेएनएन, नई दिल्ली। लगातार तीन मैच हारने के बाद हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप में गुरुवार को न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्मृति मंधाना (109) और प्रतिका रावल (122) की रिकॉर्ड 212 रन की साझेदारी से 49 ओवर में तीन विकेट पर 340 रन का स्कोर खड़ा किया।
बारिश के कारण खेल करीब 90 मिनट बाधित रहा, जिससे न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड की टीम ब्रूक हॉलिडे (81) व इसाबेल गेज (65*) के अर्धशतकों के बावजूद आठ विकेट पर 271 रन ही बना सकी और भारत चौथी तीसरी के साथ अंतिम चार में पहुंच गया।
मंधाना-प्रतिका ने लगाई रिकार्ड की झड़ी
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मंधाना और प्रतिका ने भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रन जोड़े, जो महिला वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। इस जोड़ी ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैमिल्टन में मंधाना और हरमनप्रीत कौर की 184 रनों की साझेदारी का रिकार्ड तोड़ा।
मंधाना और प्रतिका अब उन चुनिंदा जोड़ों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने महिला वनडे में किसी भी विकेट के लिए दो या उससे अधिक बार 200+ साझेदारी की है। इससे पहले यह उपलब्धि केवल ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग-एलिस पेरी, साउथ अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स व लौरा वोलवार्ट और इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट-एमी जोन्स के नाम थी। यह इन दोनों के बीच सातवीं शतकीय साझेदारी थी। यह संख्या महिला वनडे इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे अधिक है।
तीसरी बार दोनों ओपनर ने बनाए शतक
यह केवल तीसरी बार हुआ जब महिला विश्व कप में दोनों आरंभिक बल्लेबाजों ने शतक जमाए। इससे पहले 1973 में इंग्लैंड की लिन थामस और एनिड बेकवेल तथा 1988 में आस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर और रूथ बकस्टीन ने ऐसा किया था। इसके साथ ही प्रतिका ने वनडे में सबसे तेज 1000 रन भी पूरे किए। उन्होंने केवल 23 पारियों में यह उपलब्धि प्राप्त की।
वहीं, मंधाना के नाम वनडे में 14 शतक हो गए हैं और वह अब केवल मेग लैनिंग (15) से पीछे हैं। इस साल उनके पांच शतक हैं, जो 2025 में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक हैं और ताजमिन ब्रिट्स के बराबर हैं। यह मंधाना का तीसरा विश्व कप शतक भी था, जिससे वह हरमनप्रीत कौर के रिकार्ड की बराबरी पर पहुंच गईं।
रोड्रिग्स की शानदार वापसी
पिछले मैच में टीम से बाहर रहने के बाद वापसी करने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी पारी से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने केवल 39 गेंदों में टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया और अंत तक 55 गेंदों पर अविजित 76 रन (11 चौके) बनाए। उनकी पारी ने भारत की रनगति को नई ऊंचाई दी।
