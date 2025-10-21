ICC Ranking: कोई नहीं है टक्कर में! स्मृति मंधाना की रैंकिंग में बादशाहत कायम, इस भारतीय ने भी किया धमाका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के बीच भारतीय क्रिकेट की दो दिग्गजों ने आईसीसी की मंगलवार को जारी ताजा रैंकिंग में अपनी चमक बिखेरी है। एक तरफ टीम इंडिया की ओपनर स्मृति मंधाना बल्ले से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही हैं, तो दूसरी ओर दीप्ति शर्मा गेंद से विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही हैं। इस प्रदर्शन का फायदा रैंकिंग में देखने को मिला है।

स्मृति मंधाना ने की ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में अपना पहला स्थान मजबूती से बरकरार रखा है और इंग्लैंड की नेट स्किवर-ब्रंट पर उनकी बढ़त अब 83 अंकों की हो गई है। मंधाना की ये रैंकिंग उनकी हालिया फॉर्म का जीता-जागता सबूत है । उन्होंने इस समय जारी वर्ल्ड कप में लगातार अर्धशतक जमाए हैं। इसमें इंग्लैंड के खिलाफ इंदौर में खेली गई 88 रनों की शानदार पारी भी शामिल है। हाल ही में उन्हें सितंबर 2025 में 'आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ' का अवॉर्ड भी मिला था। ये अवॉर्ड उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन की बदौलत मिला था।

दीप्ति ने किया धमाका दूसरी ओर गेंदबाजों की रैंकिंग में दीप्ति शर्मा ने भी धमाका किया है। उन्होंने अब तक इस वर्ल्ड कप में पांच मैचों में 13 विकेट झटके हैं और रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन अभी भी टॉप पर बनी हुई हैं।

ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने भी अपनी फॉर्म का जलवा दिखाते हुए लगातार शतक लगाए और रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गईं। दक्षिण अफ्रीका की तंजनिम ब्रिट्स और भारत की हरमनप्रीत कौर ने भी टॉप 20 में जगह बनाई है।