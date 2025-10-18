जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी स्मृति मंधाना, मंगेतर पलाश ने किया खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं। वे इंदौर के गायक और निर्देशक पलाश मुछाल से विवाह बंधन में बंधेंगी। यह जानकारी खुद पलाश ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य हैं और विश्व कप का मैच खेलने इंदौर आई हैं। यहां 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड का मुकाबला खेला जाएगा। पलाश भी अपनी आगामी फिल्म राजू बाजे वाला की शूटिंग के सिलसिले में इंदौर आए हुए हैं।

जल्द होगी शादी भारतीय टीम के मैच और मंधाना से जुड़े सवाल को लेकर पलाश ने कहा कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। उल्लेखनीय है कि करीब एक साल पहले जब ख्यात गायिका और पलाश की बहन पलक की शादी हुई थी, तभी स्मृति और पलाश की सगाई भी हुई थी। मैच के लिए पलाश का पूरा परिवार मैच देखने पहुंचेगा।