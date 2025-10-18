जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी स्मृति मंधाना, मंगेतर पलाश ने किया खुलासा
भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही अपने मंगेतर पलाश मुच्छाल के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। पलाश ने खुद इस बात की जानकारी दी है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली हैं। वे इंदौर के गायक और निर्देशक पलाश मुछाल से विवाह बंधन में बंधेंगी। यह जानकारी खुद पलाश ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा में दी।
मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम सदस्य हैं और विश्व कप का मैच खेलने इंदौर आई हैं। यहां 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड का मुकाबला खेला जाएगा। पलाश भी अपनी आगामी फिल्म राजू बाजे वाला की शूटिंग के सिलसिले में इंदौर आए हुए हैं।
जल्द होगी शादी
भारतीय टीम के मैच और मंधाना से जुड़े सवाल को लेकर पलाश ने कहा कि स्मृति जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी। उल्लेखनीय है कि करीब एक साल पहले जब ख्यात गायिका और पलाश की बहन पलक की शादी हुई थी, तभी स्मृति और पलाश की सगाई भी हुई थी। मैच के लिए पलाश का पूरा परिवार मैच देखने पहुंचेगा।
इंग्लैंड से है मुकाबला
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपना अगला मैच इंग्लैंड से खेलना है। इस मैच में उसके सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें टिकी हैं। टीम इंडिया ने अभी तक चार मैच खेले हैं जिसमें से दो मैचों में उसे जीत मिली है जबकि दो में उसे हार का सामना करना पड़ा है। टीम चार अंक लेकर चौथे स्थान पर है। उससे आगे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड हैं।
