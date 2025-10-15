Women’s World Cup के बीच महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंची भारतीय महिला टीम, जीत के लिए की प्रार्थना

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम 15 अक्टूबर 2025 को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भस्म आरती में भाग लिया और आगामी विश्व कप जीतने की कामना की। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लगातार हार के बाद टीम पर सेमीफाइनल में जगह बनाने का दबाव है। खिलाड़ियों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।  

    Women's World Cup: महाकाल के शरण में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Women’s Cricket Team: भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज यानी 15 अक्टूबर 2025 को उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, जहां खिलाड़ी सुबह की भस्म आरती में शामिल हुईं और नंदी हॉल में पूजा-अर्चना की।  उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान खिलाड़ियों ने नंदी हॉल में बैठकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। टीम ने महाकाल के दरबार में अपने आगामी मैचों में शानदार प्रदर्शन और विश्व कप (Women's World Cup) जीतने की कामना की।

    महाकाल के शरण में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम

    दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीन-तीन विकेट से हार झेलने के बाद भारतीय महिला टीम (India's Women's Cricket Team World Cup) की जीत की लय पर ब्रेक लग गया है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम फिलहाल चार मैचों में चार अंकों और 0.682 नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। अब टीम पर बाकी तीन लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल की राह आसान करने का दबाव बढ़ गया है।

    भारत के पास अभी भी सेमीफाइनल में जगह बनाने का मौका है। अगर टीम बचे हुए तीनों मैच जीत लेती है, तो उसके 10 अंक हो जाएंगे और वह शीर्ष चार में अपनी जगह पक्की कर लेगी। तीन में से दो मैच जीतने की स्थिति में भी रन रेट के आधार पर मौका बन सकता है, जबकि दो हार से भारत की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाएंगी।

    ऐसे में अपने आगामी मैच से पहले भारतीय महिला टीम आज महाकाल के शरण में पहुंची। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना,  प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, श्री चरणी सहित बाकी खिलाड़ी एवं कोचिंग सदस्यों ने दर्शन किए। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह विश्व कप जीतने की कामना करते हुए नजर आ रहे हैं।

    India's Women Cricket Team का कैसा रहा अब तक का प्रदर्शन?

    भारत ने टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की थी। पहले श्रीलंका को गुवाहाटी में और फिर पाकिस्तान को कोलंबो में हराया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से करीबी हार के बाद टीम पर दबाव बढ़ गया है। इन दोनों मैचों में भारत की पांच गेंदबाजों वाली रणनीति कमजोर साबित हुई और विपक्षी टीमों ने युवा तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर को निशाना बनाया।

    अब भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से 19 अक्टूबर को इंदौर में होगा, जिसके बाद 23 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और 26 अक्टूबर को बांग्लादेश से डी.वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में भिड़ंत होगी। टीम मैनेजमेंट अब गेंदबाज़ी को मजबूत करने के लिए छठे गेंदबाज का विकल्प शामिल करने पर विचार कर रहा है।

    बता दें कि भारत को 26 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी लीग मैच में नेट रन रेट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि वही सेमीफाइनल की दौड़ में निर्णायक साबित हो सकता है। टीम इस बार 2022 विश्व कप जैसी निराशा से बचना चाहेगी, जहां आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया था।  

