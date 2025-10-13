ICC Women's World Cup 2025 Points Table: भारत की हार से प्वाइंट्स टेबल में मची उथल-पुथल, पहले नंबर पर किसका राज?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Updated: ऑस्ट्रेलिया ने विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत को तीन विकेट से हराकर महिला वनडे विश्व कप 2025 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली की शानदार शतकीय पारी ने मौजूदा चैंपियन टीम को 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में अब तक अजेय बना हुआ है। वहीं, लगातार दूसरी हार के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।

IND W vs AUS W: प्वाइंट्स टेबल में नंबर-1 पर कौन? महिला वनडे विश्व कप (ICC Women's World Cup 2025 Points Table) में रविवार को ऑस्ट्रेलिया (IND W vs AUS W) ने भारत को 3 विकेट से हराया। इस मैच में जीत हासिल करते ही कंगारू टीम इतिहास रचा। उन्होंने वनडे इतिहास की सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया। विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम ने आस्ट्रेलिया के सामने 331 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे उसने एक ओवर शेष रहते सात विकेट खोकर पा लिया। इससे पहले वनडे में सबसे सफल रनचेज का रिकार्ड श्रीलंका के नाम था, जिसने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 रन का लक्ष्य प्राप्त किया था।

ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान एलिसा हीली ने शानदार फार्म को जारी रखते हुए 142 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि फोबे लिचफील्ड (40), एलिस पेरी (47*) और एशले गार्डनर (45) ने अहम योगदान दिया। पेरी चोटिल होकर बीच में रिटायर्ड हर्ट हो गई थीं, लेकिन उन्होंने टीम के संकट के समय लौटकर ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की।

शुरुआत में ही हीली और लिचफील्ड ने 85 रनों की तेज साझेदारी कर नींव रखी, जिसके बाद हीली और पेरी ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। भारत ने पेरी के रिटायर हर्ट होने के बाद मैच में वापसी की कोशिश की। अमनजोत कौर ने गार्डनर और मोलिन्यू को लगातार दो गेंदों पर आउट कर हलचल मचा दी, लेकिन पेरी की शांत बल्लेबाजी और किम गार्थ की समझदारी ने ऑस्ट्रेलिया को जीत की राह पर बनाए रखा।

भारतीय टीम ने शानदार क्षेत्ररक्षण किया, पर गेंदबाजी में धार की कमी महसूस हुई। हीली की शतकीय पारी ने भारत की मेहनत पर पानी फेर दिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक और यादगार जीत अपने नाम कर ली। यह भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार है।

मंधाना-प्रतिका का प्रयास हुआ बेकार इससे पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर भारतीय ओपनरों स्मृति और प्रतिका ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 24.3 ओवर में 155 रन की साझेदारी की, जिससे टीम को शानदार शुरुआत मिली। दोनों बल्लेबाजों ने पावरहिटिंग से ज्यादा टाइमिंग और शाट चयन पर भरोसा किया, जिससे साझेदारी बेहद सधी हुई दिखी।

मंधाना ने 46 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि रावल ने 69 गेंदों में पचास रन पूरे किए। मंधाना और प्रतिका ने वनडे में अपनी छठी शतकीय साझेदारी भी दर्ज की, जो अब भारत की सर्वाधिक सात शतकीय साझेदारियों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कम है। ये रिकार्ड पूनर राउत और मिताली राज के नाम हैं। हालांकि उनकी यह साझेदारी भी काम नहीं आई और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीत दर्ज की।