IND W vs AUS W: गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय के टॉप ऑर्डर को दिखाना होगा दम, मंधाना-हरमनप्रीत पर रहेंगी नजरें
भारत और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप का मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज करना है तो टॉप ऑर्डर को दम दिखाना होगा। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने अगले चार मैचों में से कम से कम तीन मुकाबले जीतना जरूरी है।
प्रेट्र, विशाखापत्तनम। जीत के करीब पहुंचकर पिछला मैच गंवाने वाली भारतीय टीम का महिला विश्व कप के सबसे कठिन मुकाबले में सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से शनिवार को सामना होगा, तो खराब फॉर्म से जूझ रहे उसके शीर्षक्रम के बल्लेबाजों को जिम्मेदारी से खेलना होगा वरना सेमीफाइनल की राह असंभव हो जाएगी।
आईसीसी टूर्नामेंट में पहली खिताबी जीत का इंतजार कर रही भारतीय टीम ने पहले दो मैचों में निचले क्रम के प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका और पाकिस्तान को हराया, लेकिन यहीं एसीए वीडीसीए स्टेडियम पर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध गुरुवार को टूर्नामेंट की पहली कठिन परीक्षा में हरमनप्रीत कौर की टीम को पराजय का सामना करना पड़ा।
भारत की राह कठिन
भारतीय टीम अभी तीन मैचों में चार अंक लेकर तीसरे स्थान पर है और एक और हार उसे तालिका में नीचे धकेल देगी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया तीन मैच में पांच अंक लेकर शीर्ष पर है।
दक्षिण अफ्रीका से हार ने सेमीफाइनल की भारत की राह कठिन कर दी है, लेकिन अब अगले तीनों मैचों में भारत को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी दिग्गज टीमों से खेलना है और अब कोई भी कोताही भारी पड़ सकती है।
भारतीय टीम की चिंता टॉप ऑर्डर
लगातार तीसरे मैच में सितारों से सजा भारत का शीर्षक्रम नाकाम रहा और आठवें नंबर पर उतरी ऋचा घोष के 94 रन की मदद से मेजबान टीम 251 रन बना सकी। जवाब में गेंदबाजों ने अच्छी शुरूआत दिलाई लेकिन आठवें नंबर की बल्लेबाज नेडाइन डि क्लार्क के 54 गेंद में नाबाद 84 रन की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को तीन विकेट से हरा दिया।
इस हार ने भारतीय शीर्षक्रम की नाकामी को लेकर चिंता बढ़ा दी और एक छठे गेंदबाज की कमी भी महसूस हुई। वनडे विश्व कप में आखिरी बार 2017 में इंग्लैंड में सेमीफाइनल में 115 गेंद में 171 रन बनाकर भारत को जीत दिलाने वाली मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत का बल्ला अभी तक खामोश है जो पिछले तीन मैचों में 21,19 और नौ रन ही बना सकी हैं।
प्रमुख बैटर्स का खराब प्रदर्शन
इस साल शानदार प्रदर्शन करने वाली स्मृति मंधाना ने 8, 23 और 23 रन बनाए हैं। वहीं, मध्यक्रम में जेमिमा रोड्रिग्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन बनाए, लेकिन बाकी दोनों मैचों में खाता भी नहीं खोल सकी और तीनों बार बाएं हाथ की स्पिनरों ने उन्हें आउट किया।
भारत के शीर्ष पांच बल्लेबाजों में से कोई भी तीन मैचों में अर्धशतक नहीं बना सका है। कप्तान हरमनप्रीत ने भी हार के लिए शीर्षक्रम को जिम्मेदार ठहराते हुए मैच के बाद कहा था कि हम शीर्षक्रम में जिम्मेदारी के साथ नहीं खेल सके। हमें इसमें सुधार करना होगा और बड़े स्कोर बनाने होंगे। हमें आत्ममंथन करके सकारात्मक सोच के साथ उतरना होगा।
इन्होंने भारत को दिलाई जीत
दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध एक समय एक विकेट पर 83 रन के बाद भारत ने 19 रन के भीतर पांच विकेट गंवा दिए। स्नेह राणा और ऋचा ने 88 रन की साझेदारी नहीं की होती तो सम्मानजनक स्कोर भी नहीं बनता।
वहीं, पाकिस्तान पर जीत में सूत्रधार रही तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने शुरुआत अच्छी की लेकिन 47वें ओवर में क्लार्क ने उन्हें दो छक्के और एक चौका लगाकर मैच की तस्वीर पलट दी। गेंदबाज डि क्लार्क और क्लो ट्रायोन के बल्लों पर अंकुश लगाने या बड़ी साझेदारी से रोकने में नाकाम रहे।
एक गेंदबाज की कमी खली
ऐसे में भारत को एक और गेंदबाज की कमी बुरी तरह खली। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया ने अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है और पाकिस्तान के विरुद्ध सात विकेट 76 रन पर गंवाने वाली गत चैंपियन टीम को बेथ मूनी ने शतक जमाकर संकट से निकाला। वहीं, गेंदबाजी में तेज गेंदबाज किम गार्थ, मेगान शूट और अनाबेल सदरलैंड ने मिलकर सात विकेट चटकाए।
इस प्रकार है टीमें
भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, रेणुका सिंह ठाकुर, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, अरूंधति रेड्डी, क्रांति गौड़
ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, एलेना किंग, फोएब लिचफील्ड, ताहलिया मैकग्रा, सोफी मोलिन्यु, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगान शूट , अनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल और जॉर्जिया वेयरहैम।
यह भी पढ़ें- IND W vs AUS W Live Streaming: भारत की आज गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से टक्कर, फ्री में यूं देखें मैच का लाइव प्रसारण और स्ट्रीमिंग
यह भी पढ़ें- IND W vs SA W: 'रन-मशीन' स्मृति मंधाना बनी रिकॉर्ड क्वीन, तोड़ डाला 28 साल पुराना कीर्तिमान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।