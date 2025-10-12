स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। IND W vs AUS W Live Streaming: भारत और गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया की आज आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 में भिड़ंत होगी। यह हाई वोल्‍टेज मुकाबला विशाखापत्‍तनम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लगभग 15 हजार टिकट बिक चुके हैं, जिससे मैच की अहमियत अच्‍छी तरह साबित होती है।

भारतीय टीम को अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों तीन विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी थी। वहीं, गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया ने पाकिस्‍तान को 107 रन के विशाल अंतर से मात दी थी। ऑस्‍ट्रेलिया के हौसले बुलंद हैं, जबकि भारतीय टीम दमदार वापसी को बेकरार है।

हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम को कई चीजें सुधारने की जरुरत है। टॉप ऑर्डर के बल्‍लेबाजों को क्रीज पर समय बिताना होगा। टीम इंडिया को अपनी फील्डिंग पर भी विशेष ध्‍यान देने की जरुरत है। मेजबान टीम को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा।

चलिए जानते हैं कि इस हाई वोल्‍टेज मैच का लाइव प्रसारण आप टीवी और ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं। IND W vs AUS W Live Streaming की डिटेल्स IND vs AUS Women's World Cup 2025 का 13वां मैच कब खेला जाना है? आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 13वां मैच भारतीय महिला बनाम ऑस्‍ट्रेलिया टीम (IND W vs AUS W Live) के बीच आज यानी 12 अक्टूबर को खेला जाना है।