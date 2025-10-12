Language
    IND W vs AUS W Live Streaming: भारत की आज गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया से टक्‍कर, फ्री में यूं देखें मैच का लाइव प्रसारण और स्‍ट्रीमिंग

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:10 AM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्‍ड कप में आज गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया से भिड़ना है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम को अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों तीन विकेट की शिकस्‍त मिली थी। टीम इंडिया पिछली हार के गम को भुलाकर ऑस्‍ट्रेलिया को मात देने के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आएगी। जानें इस मैच का लाइव प्रसारण और स्‍ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं।

    क्रांति गौड़ से एक बार फिर धमाकेदार प्रदर्शन की उम्‍मीद

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। IND W vs AUS W Live Streaming: भारत और गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया की आज आईसीसी महिला वनडे वर्ल्‍ड कप 2025 में भिड़ंत होगी। यह हाई वोल्‍टेज मुकाबला विशाखापत्‍तनम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लगभग 15 हजार टिकट बिक चुके हैं, जिससे मैच की अहमियत अच्‍छी तरह साबित होती है।

    भारतीय टीम को अपने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के हाथों तीन विकेट की शिकस्‍त सहनी पड़ी थी। वहीं, गत चैंपियन ऑस्‍ट्रेलिया ने पाकिस्‍तान को 107 रन के विशाल अंतर से मात दी थी। ऑस्‍ट्रेलिया के हौसले बुलंद हैं, जबकि भारतीय टीम दमदार वापसी को बेकरार है।

    हरमनप्रीत कौर के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम को कई चीजें सुधारने की जरुरत है। टॉप ऑर्डर के बल्‍लेबाजों को क्रीज पर समय बिताना होगा। टीम इंडिया को अपनी फील्डिंग पर भी विशेष ध्‍यान देने की जरुरत है। मेजबान टीम को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा।

    चलिए जानते हैं कि इस हाई वोल्‍टेज मैच का लाइव प्रसारण आप टीवी और ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं।

    IND W vs AUS W Live Streaming की डिटेल्स

    IND vs AUS Women's World Cup 2025 का 13वां मैच कब खेला जाना है?

    आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 13वां मैच भारतीय महिला बनाम ऑस्‍ट्रेलिया टीम (IND W vs AUS W Live) के बीच आज यानी 12 अक्टूबर को खेला जाना है।

    कहां खेला जाएगा IND V AUS Women's WC 2025 का मैच?

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम बनाम ऑस्‍ट्रेलिया महिला टीम के बीच मैच आज विशाखापट्टनम के ACA-VDCA स्टेडियम में खेला जाना है।

    कहां देख सकते हैं IND W vs AUS W का लाइव मैच?

    भारत बनाम ऑस्‍ट्रेलिया महिला विश्व कप का लाइव मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दोपहर 3 बजे से देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

    IND W vs AUS W: दोनों की संभावित प्‍लेइंग 11-

    भारत महिला - स्‍मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्‍तान), जेमिमा रोड्रिग्‍स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्‍नेह राणा, क्रांति गौड़ और श्री चरणी।

    ऑस्‍ट्रेलिया महिला - एलिसा हीली (कप्‍तान और विकेटकीपर), फोएब लिचफील्‍ड, ऐलीसा पेरी, बेथ मुनी, एनाबेल सदरलैंड, एश्‍ले गार्डनर, ताहिला मैक्‍ग्रा, जॉर्जिया वेयरहम/सोफी मोलीन्‍यूक्‍स, किम गार्थ, एलाना किंग और मेगन शूट।

