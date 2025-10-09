स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्‍मृति मंधाना ने गुरुवार को अपना नाम इतिहास के पन्‍नों में दर्ज कराया। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा वनडे रन बनाने वाली महिला बैटर बनी। बाएं हाथ की बैटर ने महिला वनडे वर्ल्‍ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्‍तनम में यह उपलब्धि हासिल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्‍मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों में 23 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान मंधाना ने एक चौका और एक छक्‍का जमाया। नोनकुलुलेको मलाबा ने सुन लुस के हाथों कैच आउट कराकर मंधाना की पारी का अंत किया।

मंधाना ने तोड़ा क्‍लार्क का रिकॉर्ड बहरहाल, स्‍मृति मंधाना ने अपनी पारी के दौरान बेलिंडा क्‍लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय ओपनर ने इस साल अब तक 17 वनडे मैचों में 982 रन बनाए। इसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। उन्‍होंने इस दौरान 122 चौके और 24 छक्‍के जड़े।

इससे पहले एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्‍ट्रेलिया की पूर्व कप्‍तान बेलिंडा क्‍लार्क के नाम दर्ज था। बेलिंडा क्‍लार्क ने 1997 में 970 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका की कप्‍तान लौरा वॉलवार्ट एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्‍यादा वनडे रन बनाने के मामले में तीसरे स्‍थान पर काबिज हैं। लौरा ने 2022 में 882 रन बनाए थे। न्‍यूजीलैंड की डेबोराह एन हॉकली और एमी एला सैथरवेट क्रमश: चौथे और पांचवें स्‍थान पर काबिज हैं।