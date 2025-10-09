IND W vs SA W: 'रन-मशीन' स्मृति मंधाना बनी रिकॉर्ड क्वीन, तोड़ डाला 28 साल पुराना कीर्तिमान
स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छोटी सी पारी में इतिहास रच दिया। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गई हैं। बाएं हाथ की महिला बैटर ने अपनी पारी के दौरान 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय ओपनर ने इस साल 17 मैचों में 982 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंधाना 23 रन बनाकर पवेलियन लौटीं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने गुरुवार को अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली महिला बैटर बनी। बाएं हाथ की बैटर ने महिला वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में यह उपलब्धि हासिल की।
स्मृति मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों में 23 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान मंधाना ने एक चौका और एक छक्का जमाया। नोनकुलुलेको मलाबा ने सुन लुस के हाथों कैच आउट कराकर मंधाना की पारी का अंत किया।
मंधाना ने तोड़ा क्लार्क का रिकॉर्ड
बहरहाल, स्मृति मंधाना ने अपनी पारी के दौरान बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय ओपनर ने इस साल अब तक 17 वनडे मैचों में 982 रन बनाए। इसमें चार शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने इस दौरान 122 चौके और 24 छक्के जड़े।
इससे पहले एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क के नाम दर्ज था। बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में 970 रन बनाए थे।
दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वॉलवार्ट एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर काबिज हैं। लौरा ने 2022 में 882 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की डेबोराह एन हॉकली और एमी एला सैथरवेट क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर काबिज हैं।
एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली महिलाएं
- 2025 - स्मृति मंधाना - 982 रन)(भारत)
- 1997 - बेलिंडा क्लार्क - 970 रन (ऑस्ट्रेलिया)
- 2022 - लौरा वॉलवार्ट - 882 रन (दक्षिण अफ्रीका)
- 1997 - डेबोराह एन हॉकली - 880 रन (न्यूजीलैंड)
- 2016 - एमी एन सैथरवेट - 853 रन (न्यूजीलैंड)।
भारत ने किया एक बदलाव
बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में मुकाबला बारिश के कारण एक घंटे की देरी से शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वॉलवार्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
टीम इंडिया ने एक बदलाव करते हुए रेणुका ठाकुर की जगह अमनजोत कौर को शामिल किया। वहीं, प्रोटियाज ने मस्बाता क्लास की जगह टुमी सेखुखुने को शामिल किया।
