ICC Women's World Cup 2025 Points Table: बारिश से धुला न्यूजीलैंड-श्रीलंका का मैच और भारत को हो गया फायदा, नंबर-1 पर कौन?
ICC Women's World Cup 2025 Points Table: महिला वनडे विश्व कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। इस रद्द मैच से भारत को फायदा हुआ है, क्योंकि टीम इंडिया अभी भी पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। न्यूजीलैंड के जीतने पर भारत टॉप-4 से बाहर हो सकता था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए थे, जिसमें नीलाक्षिका डी सिल्वा ने सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे सभी मैच जीतने होंगे।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Women's World Cup 2025 Points Table: महिला वनडे विश्व कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुकाबला श्रीलंका की पारी के बाद बारिश के कारण रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। टूर्नामेंट में यह दूसरा मौका था जब मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। श्रीलंका की पारी के समाप्त होने के बाद वर्षा शुरू हुई थी, जिसके बाद ग्राउंड को कवर कर दिया गया।
लगातार होती वर्षा के बाद मैच रो रद करने का निर्णय लिया गया। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों में 1-1 अंक बांटा गया। न्यूजीलैंड 4 मैचों में 3 अंक के साथ पांचवें पायदान पर बनी हुई है, जबकि श्रीलंकाई टीम 7वें पायदान पर है। श्रीलंका ने मौजूदा टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैच खेले, जिसमें से दो में उन्हें हार मिली और दो मैच रद्द हुए। उनके खाते में 4 अंक है। इन दोनों टीमों के बीच मैच रद्द होने से सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है। टीम इंडिया प्वाइंट्स टेबल में अभी टॉप-4 में बनी हुई है।
ICC Women's World Cup 2025 Points Table
दरअसल, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम (India Women's Cricket Team ICC Women's World Cup 2025 Points Table) ने अब तक अपने 4 मैचों में से दो मैचों में जीत और दो मैचों में हार का सामना किया है। टीम इंडिया के पास 4 अंक है और वह +0.682 के नेटरन रेट के साथ चौथे स्थान पर है। अगर न्यूजीलैंड की टीम मंगलवार को मैच खेला जाता और श्रीलंका को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रहती तो भारत टॉप-4 से भी बाहर हो सकता था, लेकिन मैच रद्द होने से भारत के सेमीफाइनल की राह थोड़ी आसान हो गई।
अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना है तो उन्हें अपने बाकी बचे हुए तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी, जिसके बाद वह 10 अंक तक पहुंच पाएगी। न्यूजीलैंड के पास 9 अंक तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का मौका है। भारत का एक मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेला जाना है, जो दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। भारत के लिए राहत की बात ये है कि उनका नेट रन रेट न्यूजीलैंड से अच्छा है।
SL W vs NZ W मैच हुआ रद्द
श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। इसमें नीलाक्षिका डी सिल्वा ने 26 गेंदों में महिला वनडे विश्व कप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। नीलाक्षिका ने 28 गेंदों में सात चौके व एक छक्के की मदद से अविजित 55 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान चामरी अटापट्टू (53) ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। युवा विश्मी (42) और हसिनी परेरा ने 44 रन बनाए। इसके चलते श्रीलंका को टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश थी। लेकिन बारिश ने उनकी इस आशा पर पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान सोफी डिवाइन ने सर्वाधिक तीन और ब्री इलिंग ने दो विकेट लिए थे।
