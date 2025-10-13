Language
    SA vs BAN: दक्षिण अफ्रीका ने लगाई जीत की हैट्रिक, कैप-ट्रॉयन की जोड़ी ने तोड़ा बांग्लादेश की जीत का सपना

    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:17 PM (IST)

    बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और एक समय वह जीत हासिल करती हुई नजर आ रही थी। तभी मारिजाने कैप और क्लोई ट्रॉयन ने अपनी बल्लेबाजी से बाजी पलट दी और नादिन डी क्लर्क ने टीम को जीत दिलाई। 

    मारिजान कैप और क्लोई ट्रॉयन ने साउथ अफ्रीका को दिलाई जीत

    पीटीआई, विशाखापट्टनम: नादिन डी क्लर्क ने दबाव की स्थिति में बेहतरीन संयम का प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को सोमवार को खेले गए रोमांचक महिला विश्व कप मुकाबले में बांग्लादेश पर तीन विकेट से जीत दिलाई। इसी जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाई।

    233 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑलराउंडर मेरिजान कैप (56) और क्लोई ट्रॉयन (62) ने छठे विकेट के लिए 85 रनों की अहम साझेदारी कर दक्षिण अफ्रीका को 23वें ओवर में 78 रन पर पांच विकेट गिरने के बाद मजबूत वापसी दिलाई। अंत में दक्षिण अफ्रीका ने तीन गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। कैप और ट्रायन के आउट होने के बाद नादिन डी क्लर्क ने चौका और छक्का लगाकर 29 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए और मैच समाप्त किया। डी क्लर्क ने इससे पहले भारत के विरुद्ध भी मैच जिताऊ पारी खेली थी।

    ओस ने खड़ी की मुसीबत

    शाम के समय ओस की वजह से बांग्लादेश की स्पिनों की गेंदबाजी में मुश्किल हुई। इससे पहले युवा शोरना अख्तर की तूफानी 35 गेंदों में नाबाद 51 रन की पारी ने बांग्लादेश को धीमी शुरुआत के बावजूद छह विकेट पर 232 रन तक पहुंचाया था। 18 वर्षीय शोरना के तेजी से रन बनाने से पहले शारमिन अख्तर (50) और कप्तान निगार सुल्ताना (32) ने तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़कर पारी को संभाला।

    बांग्लादेशी गेंदबाजी ने दिखाया दम

    गेंदबाजी बांग्लादेश की ताकत रही है और टीम ने शानदार शुरुआत की जब लेफ्ट-आर्म स्पिनर नाहिदा अख्तर ने सिर्फ तीन रन के स्कोर पर ताजमिन ब्रिट्स को कैच एंड बोल्ड कर गोल्डन डक पर आउट किया। कप्तान लारा वुल्वा‌र्ड्ट (31) और एनेके बॉश (28) ने मिलकर 55 रन जोड़े, लेकिन बांग्लादेश को बड़ी सफलता तब मिली जब कप्तान वुल्वा‌र्ड्ट रन आउट हो गईं। दोनों बल्लेबाज पिच के बीच में फंस गईं और अंतत: वुल्वा‌र्ड्ट क्रीज पार कर गईं, जिसके बाद विकेटकीपर निगार सुल्ताना ने आसानी से बेल्स गिरा दीं।

    वुल्वा‌र्ड्ट का बड़ा विकेट मिलने के बाद बांग्लादेश का उत्साह बढ़ गया। यह रन आउट शायद बॉश के दिमाग में भी रह गया, जिन्होंने जल्दबाजी में सोभाना मोस्तारी की गेंद को कैच थमा दिया। इसके बाद लेग-स्पिनर राबेया खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एनेरी डर्कसन को बोल्ड किया। गेंद थोड़ी बाहर मुड़ी और ऑफ-स्टंप को उखाड़ दिया, जिससे बल्लेबाज हैरान रह गईं और बांग्लादेश ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। लेग-ब्रेक गेंदबाज फहीमा खातून ने भी शानदार गेंदबाजी की और सीनालो जाफ्टा को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को 23वें ओवर में 78 पर पांच विकेट के संकट में डाल दिया। यहां से फिर कैप, ट्रॉयन और क्लार्क ने टीम को जीत दिलाई।

